Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA总决赛｜为圆27年冠军梦顶硬上！ 纽约人中锋米曹罗宾逊决定戴手指套战总决赛G1

足球世界
更新时间：16:27 2026-05-31 HKT
发布时间：16:27 2026-05-31 HKT

纽约人时隔27年首度重返NBA总决赛，阵中主力誓要不留遗憾！据报右尾指骨折刚完成手术的纽约人后备中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson），计划在周三上演的总决赛第一场赛事中，佩戴特殊手部护具强行披甲上阵，展现出「强人」本色！

米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社
米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社

横扫骑士功臣 赛事中秘密受伤


纽约人主教练米克布朗（Mike Brown）周五向传媒证实，米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。虽然球会拒绝透露具体的受伤细节，但重播画面显示，在东岸决赛第四战横扫骑士的比赛中，第三节还剩5分35秒时，这位7呎巨人在抢篮板球后落地，随即一边退防一边痛苦地抓著右拳甩手。当时他仍顶硬上，断断续续战至第四节最后7分47秒才退下火线。
主帅米克布朗强调，米曹罗宾逊并非在第四战之后或操练中受伤，而是在比赛期间不幸骨折，对于他不轻言退下火线的强韧意志，球队上下都感到无比鼓舞。


后备防守大锁 誓抗西岸新霸主马刺


作为纽约人明星中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）的最强后盾，米曹罗宾逊在季后赛场均上阵14.2分钟，贡献5.3分及5.5个篮板。虽然他在进攻端常因罚球不佳（季后赛罚球43投13中，命中率仅30.2%）而成为对手实施「犯规战术」的对象，但在防守端，他的护框及冲击进攻篮板能力，是纽约人不可或缺的防守武器。
而纽约人对马刺的总决赛中，米曹罗宾逊将要在篮下与马刺的法国状元新星云班耶马（Victor Wembanyama）斗法，其带伤上阵的表现，势必成为总决赛首战的焦点。

米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社
米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社
最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
3小时前
01:00
中环街头分手情侣争执抢车 醉娃涉危驾等6宗罪被捕 男友同涉酒驾
突发
2小时前
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
17小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
17小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
9小时前
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
01:03
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
突发
3小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
2026-05-30 15:27 HKT
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
10小时前