NBA总决赛｜为圆27年冠军梦顶硬上！ 纽约人中锋米曹罗宾逊决定戴手指套战总决赛G1
发布时间：16:27 2026-05-31 HKT
纽约人时隔27年首度重返NBA总决赛，阵中主力誓要不留遗憾！据报右尾指骨折刚完成手术的纽约人后备中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson），计划在周三上演的总决赛第一场赛事中，佩戴特殊手部护具强行披甲上阵，展现出「强人」本色！
横扫骑士功臣 赛事中秘密受伤
纽约人主教练米克布朗（Mike Brown）周五向传媒证实，米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。虽然球会拒绝透露具体的受伤细节，但重播画面显示，在东岸决赛第四战横扫骑士的比赛中，第三节还剩5分35秒时，这位7呎巨人在抢篮板球后落地，随即一边退防一边痛苦地抓著右拳甩手。当时他仍顶硬上，断断续续战至第四节最后7分47秒才退下火线。
主帅米克布朗强调，米曹罗宾逊并非在第四战之后或操练中受伤，而是在比赛期间不幸骨折，对于他不轻言退下火线的强韧意志，球队上下都感到无比鼓舞。
Here’s where Mitchell Robinson broke his pinky. — THE GARDEN IS ROCKING (@MSG_Rocking) May 29, 2026
End of 2Q. Mitch dives on the ball, comes up grabbing his hand.
Everyone’s showing the rebound in the 3Q where he grabs the same hand. But I see no hard impact. Already broken by then.
Knicks need him in the Finals so bad. https://t.co/DIXpm8B7FK pic.twitter.com/qYeCGFfgDV
后备防守大锁 誓抗西岸新霸主马刺
Here’s where Mitchell Robinson broke his pinky.
End of 2Q. Mitch dives on the ball, comes up grabbing his hand.
Everyone’s showing the rebound in the 3Q where he grabs the same hand. But I see no hard impact. Already broken by then.
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作为纽约人明星中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）的最强后盾，米曹罗宾逊在季后赛场均上阵14.2分钟，贡献5.3分及5.5个篮板。虽然他在进攻端常因罚球不佳（季后赛罚球43投13中，命中率仅30.2%）而成为对手实施「犯规战术」的对象，但在防守端，他的护框及冲击进攻篮板能力，是纽约人不可或缺的防守武器。
而纽约人对马刺的总决赛中，米曹罗宾逊将要在篮下与马刺的法国状元新星云班耶马（Victor Wembanyama）斗法，其带伤上阵的表现，势必成为总决赛首战的焦点。