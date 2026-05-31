NBA总决赛｜为圆27年冠军梦顶硬上！ 纽约人中锋米曹罗宾逊决定戴手指套战总决赛G1

纽约人时隔27年首度重返NBA总决赛，阵中主力誓要不留遗憾！据报右尾指骨折刚完成手术的纽约人后备中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson），计划在周三上演的总决赛第一场赛事中，佩戴特殊手部护具强行披甲上阵，展现出「强人」本色！

米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社

横扫骑士功臣 赛事中秘密受伤



纽约人主教练米克布朗（Mike Brown）周五向传媒证实，米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。虽然球会拒绝透露具体的受伤细节，但重播画面显示，在东岸决赛第四战横扫骑士的比赛中，第三节还剩5分35秒时，这位7呎巨人在抢篮板球后落地，随即一边退防一边痛苦地抓著右拳甩手。当时他仍顶硬上，断断续续战至第四节最后7分47秒才退下火线。

主帅米克布朗强调，米曹罗宾逊并非在第四战之后或操练中受伤，而是在比赛期间不幸骨折，对于他不轻言退下火线的强韧意志，球队上下都感到无比鼓舞。



作为纽约人明星中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）的最强后盾，米曹罗宾逊在季后赛场均上阵14.2分钟，贡献5.3分及5.5个篮板。虽然他在进攻端常因罚球不佳（季后赛罚球43投13中，命中率仅30.2%）而成为对手实施「犯规战术」的对象，但在防守端，他的护框及冲击进攻篮板能力，是纽约人不可或缺的防守武器。

而纽约人对马刺的总决赛中，米曹罗宾逊将要在篮下与马刺的法国状元新星云班耶马（Victor Wembanyama）斗法，其带伤上阵的表现，势必成为总决赛首战的焦点。

米曹罗宾逊日前已接受了手指手术。美联社