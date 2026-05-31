欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨

PSG成功卫冕欧联！这支法甲班霸今晨于欧联决赛面对阿仙奴，虽然于上半场6分钟便失守，但之后凭丹比利的12码扳平。两军法定时间连加时踢成1：1，PSG于互射12码，随著加比尔于第五轮操刀一飞冲天击败阿仙奴，卫冕欧联。

夏维斯上半场6分钟窄角度射门，为阿仙奴打开纪录。美联社

夏维斯6分钟打开纪录

阿仙奴对上一次杀入欧联决赛，已经是2006年的事，他们最终以1：2不敌巴塞隆拿。今晨再次闯进决赛，「兵工厂」于上半场6分钟，便凭夏维斯禁区内窄角度起左脚破网，打开纪录。之后PSG取得大量控球，但他们能够制造具威胁的攻势寥寥可数；PSG上半场取得76.70%的控球率，但6次射门仅1次中目标。阿仙奴半场领先1：0。

丹比利12码为PSG扳平。美联社

基华拉斯基利亚被阿仙奴守将基斯甸摩斯基拿从后踢跌。美联社

丹比利入12码扳平

PSG下半场继续赢控球，55分钟，夏基美于禁区外的远距离罚球，虽然射中目标，但被拉耶轻松没收。PSG到65分钟扳平；基华拉斯基利亚与丹比利一次撞墙配合，前者被阿仙奴守将基斯甸摩斯基拿从后踢跌，球证直指12码点。丹比利操刀极刑，拉耶捉错路，PSG扳成1：1平手。

法定时间踢成1：1

阿仙奴随即换两人，摩斯基拿和奥迪加特被换走，由祖利安添巴和约基利斯入替。阿仙奴之后稍为压前，控球则仍由PSG占优；PSG的域天拿于72分钟远射无功而还，到77分钟一次反击，基华拉斯基利亚的射门，被回防的利维斯史基利挡到后中柱。两军于法定时间踢成1：1，比赛进入加时。

加时上半场焦点一幕，是马度基压入禁区，疑被PSG的纽奴文迪斯侵犯，但球证没判12码，迪格兰赖斯和领队阿迪达均因为投诉过激被罚黄牌。加时下半场，两军都无法增添纪录，最终要以最残酷的互射12码分胜负。

互射12码，由PSG先射，干卡路拉莫斯射上角入网；阿仙奴第一轮则派出约基利斯操刀，同样中鹄。PSG的迪斯亚杜伊第二轮射入，但阿仙奴的伊比尔治伊斯射门斜出，枪手落后。第三轮，PSG纽奴文迪斯的操刀，被拉耶救出；阿仙奴的赖斯烫射入网为阿仙奴扳平2：2。第四轮，PSG派出队长夏基美，他淡定起脚破网；阿仙奴的马天尼利射上角入网。第五轮，卢卡斯贝拉度射入网；阿仙奴的加比尔必须射入，但他射门一飞冲天，最终阿仙奴饮恨。