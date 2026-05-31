足总杯｜大埔锁定亚冠2资格 坚Sir放眼亚洲赛：好想帮香港打好啲！

大埔周六（30日）于足总杯决赛以2:1力克东区，继高级组银牌后再夺一冠，荣膺今季杯赛「双冠王」，并强势拿下最后一张来季「亚冠杯2」入场券。赛后主帅李志坚（坚Sir）难掩激动，直言球队经历一季的洗礼后变得更坚韧，来季最大目标是针对性扩军，誓要在亚冠2的舞台上「帮香港打好啲」！

汲取双线作战经验 誓为港争光

回顾今季的夺冠历程，大埔在应付本地及亚洲赛双线作战时，曾面对「八日三赛」的密集赛程及伤兵潮。然而，坚Sir将这些考验视为球队成长的养分，并对球员展现出的顽强拼劲感到自豪，例如主力伊高沙托尼今仗更是带着肩伤咬紧牙关上阵。

展望来季的亚冠2征途，坚Sir充满期盼，并将其视为球队的首要任务：「今年我哋喺缺乏经验之下应付亚洲赛，确实遇到唔少困难。但希望汲取咗今次嘅宝贵经验，来季真系好想帮香港喺亚洲赛打好啲！虽然挑战唔容易，但喺我能力范围之内，一定会带领球队尽全力去拼！」

针对性扩军迎挑战 核心外援留效

为了在亚洲赛场走得更远，坚Sir强调必须加强阵容深度，以应付高强度的赛事。他率先向球迷大派定心丸，确认多名核心外援包括加比尔、伊高沙托尼、韦法顿、费兰度和保连奴将会留效，继续为球队冲锋陷阵。至于早前表现亮眼的帕特华维迪，坚Sir证实他将会离港发展，并展现成人之美的风度：「合约讲明如果佢有更好的 offer 就会放行，球会绝对愿意成全佢，祝佢有更好发展。」

华将班底巩固 团结一致向未来

除了外援，坚Sir亦点名期盼一众华人主力能继续撑起球队，包括陈肇钧、谢家荣、卢兆崎、王显琛及李家豪等。谈及未来的增兵方向，坚Sir强调引援必须重质不重量：「唔系请得多就一定有用，最重要系请到有质素、帮到手嘅球员，同现有班底产生良好嘅化学作用。」大埔上下将团结一致，将备战重点放在接下来的八个月，以最佳状态迎接亚冠2的挑战。