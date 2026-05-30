世界杯2026‧列强点评｜美斯率上届夺标功臣 誓助阿根廷卫冕

美斯上届卡塔尔世界杯带领阿根廷于决赛击败法国捧杯，拿下个人球员生涯最后一项未拿到的大赛锦标。时隔4年，38岁的美斯继续以队长身份，带领阿根廷在今届美加墨世界杯进行卫冕。而阿根廷以4年前夺冠功臣为班底，仍然是争标的热门份子。

美斯(中)仍是阿根廷数胡人物。法新社

卫冕冠军阿根廷编入J组。路透社

阿根廷于4年前的世界杯决赛与法国激战120分钟打成3:3平手，最终阿根廷互射12码胜4:2，第3次捧走世界杯。而美斯完成职业生涯锦标的最后一块拼图，荣登当代「球王」；但他的脚步未有因为世杯登顶而停下，2025年还带领国际迈亚密赢得美职联总冠军。国家队方面，美斯领军阿根廷于美加墨世界杯南美洲区外围赛，以12胜2和4负的佳绩首名出线世界杯决赛周，抛离次名的厄瓜多尔11分之多。

料J组轻松首名出线

38岁的美斯早前于美职联赛事受伤，引起外界揣测他能否出战世界杯决赛周。周四公布的世界杯名单美斯榜上有名，他将会联同前锋祖利安艾华利斯、中场迪保罗、后卫基斯甸罗美路和门将达美安马天尼斯等一班4年前夺冠成员出战；目标直指卫冕。

而阿根廷身处的J组，对手包括阿尔及利亚、奥地利和约旦，3队的实力都属二、三线，实不足以阻止阿根廷首名出线。

阿根廷世界杯J组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 早上9:00 阿尔及利亚

22-06 深夜1:00 奥地利

28-06 早上10:00 约旦

阿根廷焦点球员

美斯

位置：前锋

出生日期：24-06-1987

效力球会：国际迈亚密

国际赛上阵/入球：198场/116球

美斯。法新社

迪保罗

位置：中场

出生日期：24-05-1994

效力球会：国际迈亚密

国际赛上阵/入球：85场/2球

迪保罗。美联社

达米安马天尼斯

位置：门将

出生日期：02-09-1992

效力球会：阿士东维拉

国际赛上阵/入球：59场/0球

达美安马天尼斯。法新社