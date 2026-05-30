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西甲｜摩连奴与皇家马德里签约3年 正式上任仍有一变数

足球世界
更新时间：06:03 2026-05-30 HKT
发布时间：06:03 2026-05-30 HKT

据报摩连奴已经与皇家马德里，就回巢执教签约3年，但这个消息会待6月7日的主席选项后公布。但这份合约，只在现任主席佩雷斯胜选留任下，方为有效。

佩雷斯料将连任

佩雷斯早前在一场非常规记者会上宣布选举，期间批评记者及西甲联赛，并提及有「有组织的运动」针对他。这名79岁主席自2009年起连续担任皇马主席一职，此前亦于2000至2006年出任主席，但近两个赛季均无冠而终。可再生能源大亨列基美（Enrique Riquelme）将会参选，是20年来首次出现挑战者的主席选举，惟预料佩雷斯仍将胜出。

摩连奴势将回巢。法新社
摩连奴势将回巢。法新社
摩连奴于2010-2013年曾经执教皇马。美联社
摩连奴于2010-2013年曾经执教皇马。美联社
摩连奴与皇马签约3年。法新社
摩连奴与皇马签约3年。法新社

已与皇马高层讨论增兵

意大利转会专家罗马诺则指出，摩连奴离开宾菲加的的所有条款均已谈妥，摩帅亦于10天前，已经与马德里方面就所有细节达成共识。罗马诺形容摩连奴回巢皇马是「毫无疑问、毫无障碍」，各方只待选举程序正式完成，摩连奴便会正式上任。摩帅更已经与皇马管理层就转会计划展开讨论，首要目标是引进后卫。

摩连奴在2010至2013年首度执教皇马期间，为球会夺得西甲冠军、国王杯和西班牙超级杯。他将接替艾比路亚的帅位，后者于今年1月在沙比阿朗素离任后才接掌帅印，球会今季最终无冠完成。

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