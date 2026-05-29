德甲｜欧战专家成抢手货！伊拉奥拿与利华古逊谈判进入尾声

带领般尼茅夫踢出队史最辉煌赛季的功勋主帅伊拉奥拿（Andoni Iraola），在宣布离队后随即成为欧洲各大球会争夺的目标。据德国天空体育报导，这位43岁的西班牙教头目前正与德甲劲旅利华古逊进行深入谈判，有望在短期内正式接掌帅印。这项消息对于同样有意邀其加盟的欧协联新科冠军水晶宫来说，无疑是一个沉重的打击。

三大豪门疯抢 水晶宫信心受挫

伊拉奥拿今季带领般尼茅夫以英超第6名冲线，创下球会127年历史上首次进军欧霸杯的壮举，其前卫的进攻足球风格深得球界认同。除了利华古逊外，刚刚在欧协联封王的水晶宫，在功勋主帅加拉斯拿离队后，一直视伊拉奥拿为接班首选；而无缘欧联资格并辞退艾历基（Massimiliano Allegri）的意甲班霸AC米兰，亦曾对其表示兴趣。

然而，随著伊拉奥拿与利华古逊的谈判进入高级阶段，消息指水晶宫对成功邀请他加盟的信心已大降。

利华古逊急需重整

利华古逊在沙比阿朗素带领夺得「三冠王」后，因对方转投皇马（现已离任并转投英超车路士）而陷入波动。球队在刚结束的球季仅排德甲第6名，现任主帅胡文特（Kasper Hjulmand）帅位岌岌可危。伊拉奥拿若然入主，首要任务是带领这支德甲豪门重返巅峰。

值得一提的是，伊拉奥拿今季在般尼茅夫的成就含金量极高，他在去年夏天流失多名主力（如甸恩胡积臣转投皇马、米路斯却基斯投利物浦等）的情况下，依然能点石成金。目前般尼茅夫已找来前莱比锡主帅马高路斯（Marco Rose）接手，准备迎接来季的欧霸挑战。

曾与曼联传绯闻 终与卡域克擦身而过

早前亦有传闻指曼联有意邀请伊拉奥拿加盟，但随着「红魔鬼」决定与正式带领球队重返欧联的卡域克（Michael Carrick）签下两年长约，伊拉奥拿与奥脱福的缘分亦告一段落。