英超｜曼联名宿朗尼提醒球迷莫奢望争英超欧联 专心保前四争杯仔更实际

曼联在看守领队卡域克（Michael Carrick）接手后表现脱胎换骨，不仅成功锁定英超季军，更昂首重返来届欧洲联赛冠军杯。随著会方宣布与卡域克签署两年正式合约，并积极在转会市场展开增兵行动，球迷及球评家已开始寄望红魔鬼来季能挑战阿仙奴及曼城的霸主地位。然而，曼联传奇前锋朗尼（Wayne Rooney）却大拨冷水，呼吁曼联球迷必须保持清醒与实际，切勿对来季争夺英超或欧联锦标抱有奢望。

下半季抢分冠绝英超 成功重燃红魔希望

朗尼在接受电台《talkSPORT》访问时坦言，曼联过去几年的低潮确实让支持者难以找到快乐，但自卡域克于今年一月接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）执教后，成功在17场比赛中赢下12场，确实在奥脱福重新注入了希望与信念。

虽然红魔鬼下半季抢下的39分冠绝英超，展现出强大的上升势头，但朗尼对此依然保持审慎。他透露自己上周曾与卡域克联络，虽然球队的内部目标必然是争夺每项赛事的冠军，但外界必须将期望值拉回现实。

争夺英超欧联太困难 保前四争「杯仔」更实际

在朗尼看来，英超争标形势极其残酷，曼联目前仍不具备一举登顶的实力。他指出，如果红魔鬼在来季能够稳守联赛前四名、在欧联赛场踢出好表现，甚至尝试冲击一座足总杯冠军，这就已经是非常理想的「进步」。

朗尼感性地表示：「所有曼联人当然都渴望看到球队捧起联赛冠军，但与其好高骛远，不如踏实地一步一脚印地寻求改善。毕竟曼联自2013年费格逊爵士退休后，已长达13年与英超无缘，上一次捧杯已是2024年在坦哈格麾下夺得的足总杯。对现阶段的曼联而言，脚踏实地地巩固前四席位，远比盲目高喊夺冠口号来得更为实际。」