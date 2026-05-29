西甲｜马体会发声明狂轰巴塞「骚扰」 标签艾华利斯为非卖品

马德里体育会与巴塞隆拿两大西甲豪门的争标战，竟在转会市场提早开火！针对近期盛传巴塞有意挖角阵中核心前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez），马体会高层忍无可忍，日前发表极其强硬的声明，不仅严正宣布这位26岁的阿根廷国脚为「非卖品」，更公开炮轰这是一场有预谋的「抹黑运动」及「骚扰行为」。

斥巴塞「骚扰」球员：受够了半真半假的谎言

自艾华利斯从曼城转投大都会球场后，已迅速成为施蒙尼麾下的绝对主力。然而，随著巴塞神锋罗拔利云度夫斯基宣布季后离队，加泰隆尼亚传媒便不断传出巴塞将豪掷重金收购艾华利斯的消息。

对此，马体会透过《马卡报》表达了极度愤怒，官方声明火药味十足：「我们没有收到任何报价，也没有进行过任何会面。我们已经受够了长达数月的谎言、半真半假的报导，以及在混合区（mixed zones）对我们球员的骚扰。那些荒谬的问题，全都是一场预先策划好的挖角行动的一部分。」

归咎经理人「放风」

尽管外间杂音不断，马体会高层特别强调，艾华利斯本人与这些转会传闻无关。球会发言人表示：「这全都是经理人在自说自话。祖利安在任何时候的表现都无可挑剔，他在场上倾尽全力，展现了最高度的职业精神。我们知道这些噪音并非由他引起，他的行为一直非常完美。」

9500万欧罗身价锁死 皇马、巴塞难有机可乘

艾华利斯今季在西甲及欧联赛场狂轰18球，其合约更是长至2030年6月才届满。马体会对留住这位身价高达9,500万欧罗（约8.66亿港元）的皇牌充满信心。球会内部认为，在合约受法律保护且会方无意放人的情况下，任何对手想在未经同意下强行挖角，几乎是不可能完成的任务。这次高调反击，无疑是向巴塞发出最后通牒：艾华利斯绝非选项。