利物浦防线今夏将面临重组！据多方消息证实，法国国脚中坚伊巴谦马干拿迪（Ibrahima Konate）因未能与会方就新合约达成协议，将于今年7月1日合约届满后，以「自由身」正式告别晏菲路。这位27岁的防线悍将曾于四月暗示续约在望，没想到最终谈判破裂，令他遗憾地未能像上周离队的两大传奇功臣一样，获得利物浦主场球迷的「英雄式」告别。

四月曾称续约在望 最终却成泡影

干拿迪自2021年加盟红军以来，在高普（Jurgen Klopp）及现任领队史洛特（Arne Slot）麾下均是防线的核心成员。在上个月，他还曾公开表示续约进展顺利，并向球迷大派定心丸：「我们已经与球会谈了很久，非常接近达成协议，我想每个人都希望这件事能尽快落实。来季我有很大机会留队，这也是我一直所希望的。」

然而，这一切承诺最终敌不过现实。随著双方就个人条款无法达成共识，干拿迪已确定会在六月底合约期满后，追随阵中两大传奇，埃及神锋沙拿（Mohamed Salah）及左闸安德鲁罗拔臣（Andrew Robertson）的步伐，挥别利物浦。上周末联赛煞科战对阵宾福特，沙拿和罗拔臣均获得了晏菲路全场球迷泪水交织的隆重告别，可惜决定离队的干拿迪却无缘获得同样的待遇。

红军生涯擸四冠 传投PSG回流家乡

效力利物浦的五年间，干拿迪帮助球队赢得了一座英超冠军及三项本土杯赛锦标，其强悍的身体对抗性及速度深得球迷喜爱。

虽然他去年夏天曾与西甲豪门皇家马德里扯上关系，但据悉法甲霸王巴黎圣日耳门（PSG）目前才是最有可能得到他的下家。这项潜在的交易将让这位出生于巴黎的守将，在代表法国队出战美加墨世界杯后，得以衣锦还乡。