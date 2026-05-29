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世界杯2026｜卫冕军阿根廷公布26人名单 38岁美斯带伤入选 迎世杯最后探戈

足球世界
更新时间：14:02 2026-05-29 HKT
发布时间：14:02 2026-05-29 HKT

卫冕冠军阿根廷正式公布了征战2026年世界杯的26人大军名单！领队史卡朗尼（Lionel Scaloni）周四落实最终名单，尽管美斯（Lionel Messi）日前在美职联（MLS）赛场出现受伤疑虑，但依然众望所归领军入选。这位38岁的当代球王，将在下月于北美赛场上演他在世界杯舞台的「最后探戈」。

美斯腿筋微恙无碍 史卡朗尼派定心丸

美斯在上周代表国际迈亚密对阵费城联时，于比赛第73分钟因疑似左大腿腿筋受伤离场，当时他并未前往替补席而是直接走回球员通道，一度引发全国球迷恐慌。不过，史卡朗尼显然对美斯的康复情况充满信心，将其列入名单首位。这将是美斯职业生涯第六次参加世界杯，此前他曾在2014及2022年两度荣膺世界杯金球奖，更是史上唯一能两夺此殊荣的球员。

名单弃用多名英超悍将惹争议

史卡朗尼在今次决选中亦做出了不少令人意外的决定。在英超表现极佳的两名球员，阿士东维拉的贝安迪亚（Emiliano Buendia）及般尼茅夫的中坚马高斯辛尼斯（Marcos Senesi）均双双落选。此外，皇家马德里新星马斯坦图奥（Franco Mastantuono）及宾菲加前锋比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）亦未能入选，反映出史卡朗尼对卫冕班底的信任。
阿根廷今届被编入J组，首战将于香港时闁6月17日早上9:00对阿尔及利亚。

阿根廷世界杯26人决选名单

位置    球员（效力球会）
门将
达米安马天尼斯（阿士东维拉）、鲁利（马赛）、祖安梅素（马德里体育会）
后卫
蒙迪尔（河床）、拿侯尔摩连拿（马德里体育会）、利辛度马天尼斯（曼联）、奥达文迪（宾菲加）、李安纳度巴拿迪、法根度麦甸那（马赛）、基斯甸罗美路（热刺）、达利亚费高（里昂）
中场
柏利迪斯（小保加）、迪保罗（国际迈亚密）、艾斯基柏拉斯奥斯（利华古逊）、安素费南迪斯（车路士）、阿历斯麦亚里士打（利物浦）、卢施素（贝迪斯）、华伦天巴高（斯特拉斯堡）
前锋
美斯（国际迈亚密）、尼高拉斯柏斯（科莫）、泰亚高艾美达、尼高拉斯干沙利斯、祖利安艾华利斯、基利安奴施蒙尼（马德里体育会）、拿达路马天尼斯（国际米兰）、荷西卢比斯（彭美拉斯）

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