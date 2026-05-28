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英超｜曼联怒炒艾摩廉花费1.76亿 球迷撑「物有所值」

足球世界
更新时间：15:40 2026-05-28 HKT
发布时间：15:40 2026-05-28 HKT

曼联公布了最新一期的财务报告，当中披露了球会在今年一月解雇前主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）及其教练团队，需要支付高达1,670万镑(约1.76亿港元)的巨额「分手费」！尽管这笔赔偿金所费不菲，但随著新帅卡域克（Michael Carrick）领军重返正轨，加上球会整体财务数据依然健康，证明了联合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）果断换帅的铁腕手段终于获得回报。

曼联最新一期财务报告披露球会在今年一月解雇前主帅鲁宾艾摩廉及其教练团队，需要支付高达1,670万镑。法新社
曼联最新一期财务报告披露球会在今年一月解雇前主帅鲁宾艾摩廉及其教练团队，需要支付高达1,670万镑。法新社

领军创最差排名 痛失欧霸锦标


艾摩廉在2024年11月接替坦哈格（Erik ten Hag）执掌曼联帅印，但他带领红魔的旅程仅维持了短短14个月便黯然落幕。这位前士砵亭主帅在任期间，不仅带领球队跌至英超第15名，创下曼联在英超历史上的最差排名纪录，更在欧霸杯决赛中不敌热刺，与冠军擦身而过。

球迷「多谢 」艾摩廉领军曼联。法新社
球迷「多谢 」艾摩廉领军曼联。法新社

三中坚阵式成死穴


艾摩廉在奥脱福的执教岁月，一直饱受球队状态不稳及战术混乱的困扰。这位41岁的葡萄牙籍少帅备受外界猛烈批评，指其战术极度欠缺弹性。尽管外界不断呼吁他展现更多的战术变化，但他仍固执地坚持使用三中坚阵式，最终令球队陷入泥沼，亦成为他被球会怒炒的致命伤。


球迷赞「花得抵」


红魔球迷大赞球会这笔分手费花得抵：「卡域克带领球队取得欧联席位，这是艾摩廉没有可能做得到的，这笔钱花得值。」另一球迷和应：「1600万换来卡域克，使得抵！」
 

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