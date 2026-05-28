英超｜曼联怒炒艾摩廉花费1.76亿 球迷撑「物有所值」
更新时间：15:40 2026-05-28 HKT
发布时间：15:40 2026-05-28 HKT
发布时间：15:40 2026-05-28 HKT
曼联公布了最新一期的财务报告，当中披露了球会在今年一月解雇前主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）及其教练团队，需要支付高达1,670万镑(约1.76亿港元)的巨额「分手费」！尽管这笔赔偿金所费不菲，但随著新帅卡域克（Michael Carrick）领军重返正轨，加上球会整体财务数据依然健康，证明了联合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）果断换帅的铁腕手段终于获得回报。
领军创最差排名 痛失欧霸锦标
艾摩廉在2024年11月接替坦哈格（Erik ten Hag）执掌曼联帅印，但他带领红魔的旅程仅维持了短短14个月便黯然落幕。这位前士砵亭主帅在任期间，不仅带领球队跌至英超第15名，创下曼联在英超历史上的最差排名纪录，更在欧霸杯决赛中不敌热刺，与冠军擦身而过。
三中坚阵式成死穴
艾摩廉在奥脱福的执教岁月，一直饱受球队状态不稳及战术混乱的困扰。这位41岁的葡萄牙籍少帅备受外界猛烈批评，指其战术极度欠缺弹性。尽管外界不断呼吁他展现更多的战术变化，但他仍固执地坚持使用三中坚阵式，最终令球队陷入泥沼，亦成为他被球会怒炒的致命伤。
球迷赞「花得抵」
红魔球迷大赞球会这笔分手费花得抵：「卡域克带领球队取得欧联席位，这是艾摩廉没有可能做得到的，这笔钱花得值。」另一球迷和应：「1600万换来卡域克，使得抵！」
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