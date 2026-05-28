足球｜FIFA博物馆时代广场揭幕 马特拉斯割爱捐战靴 爆06世杯秘辛

国际足协博物馆（FIFA Museum）中国香港特展今日（28日）于铜锣湾时代广场正式揭幕！2006年世界杯冠军意大利功臣马特拉斯（Marco Materazzi）以开幕大使身份惊喜现身，为隆重其事，这位传奇中坚更在开幕礼上送上大礼，「割爱」捐出自己于2010年赢得世冠杯时所穿的战靴作为馆藏。此外，他在受访时亦大爆当年世杯秘辛，直言最深刻的入球并非决赛的扳平一击，而是分组赛对捷克的头槌，全因该球助球队避开了拥有「梦幻阵容」的巴西队！

美加墨世界杯将于约两周后战火重燃，FIFA Museum特别于此时首度登陆香港，为全城预热足球狂热。早上才抵达香港的马特拉斯，参观展览后难掩兴奋之情。当他走到展区内2006年世界杯决赛比赛用球的展柜前，看著这颗见证了他入球、被施丹头槌及十二码建功等戏剧性时刻的足球时，这位52岁的名宿向传媒娓娓道来当年的难忘岁月。

首名出线避开「大哨」「细哨」

「每当人们问我世杯生涯最难忘的入球，全世界都会想起决赛那一球（对法国的头槌扳平）。但对我来说，最深刻的是分组赛对捷克顶入的第一球。」马特拉斯解释道：「当时我觉得我们不是最强的，但那个入球让我们得以首名出线。这点非常关键，因为在我心目中，当时的巴西是最好的球队，他们有朗拿度、卡卡、朗拿甸奴、卡富和阿祖安奴。如果在那个时候对上巴西，我们大概会被淘汰。正因为那个入球，我们避开了巴西，这非常重要。」

童年狂语曾遭姊嘲笑 割爱捐世冠杯战靴

除了大爆世杯秘辛，马特拉斯在开幕礼上亦感性分享自己的追梦历程。他坦言自己并非天生传奇，全凭对足球的热爱走到今天：「小时候我曾对姐姐说，未来的世界杯我会成为最好的球员，当时她只是大笑。但当我真的成为世界冠军、梦想成真那一刻，我忍不住哭了。」他希望透过博物馆的展览，能启发更多亚洲及香港的小球迷勇敢追梦。

为了支持是次香港特展，这位名宿更带来了惊喜，即场向博物馆捐出自己于2010年赢得世界冠军球会杯时所穿的战靴。「这双鞋一直由我亲自收藏在意大利，现在我把它送给博物馆。」这双极具历史价值的球鞋将在香港短暂展出，随后运返苏黎世总部，成为FIFA博物馆的永久馆藏。

马特拉斯（左）将自己的战靴给FIFA Museum收藏。杨功煜摄

马特拉斯（左）将自己的战靴给FIFA Museum收藏。杨功煜摄

展望即将开锣的美加墨世界杯，马特拉斯点名看好两支欧洲劲旅：「西班牙和法国是我心目中的夺冠热门，特别是法国。不过，大家也要小心摩洛哥和葡萄牙，在世界杯面对他们绝对不容易。」

大力神杯日后有望来港

是次特展将FIFA博物馆的珍贵体验带到香港，展期为期六个月。场内详细梳理了自1930年首届男子世界杯，以及1999年于中国举办的首届女子世界杯以来的历史轨迹，并涵盖了FIFA世界冠军球会杯的珍贵展品。当中最瞩目的，无疑是率先展出、1930年至1970年颁发予冠军球队的原版「雷米金杯」（Jules Rimet Trophy）。据悉，现役的世界杯奖杯（大力神杯）亦有望在今届美加墨世界杯结束后，破天荒运抵香港展出。

雷米金杯的复刻版在现场展出。杨功煜摄

雷米金杯的复刻版在现场展出。杨功煜摄

除了顶级荣誉，展览亦强调足球的普及与传承。展区内设有一道由FIFA旗下211个会员协会球衣组成的壮观「彩虹墙」，纯以颜色排列，象征足球跨越国界的力量；同时特设香港专属展区，展出中国香港足球总会的精美展品及多位本地球员的原版球衣。

FIFA Museum董事总经理马高·法索尼表示：「足球是不断创造的历史，我们希望将博物馆打造成一个平台，让球迷能以非常亲近的方式与足球传奇接触及交流。」为了让球迷有更沉浸式的体验，除了丰富的静态展品外，展览亦特设多个互动环节，包括让球迷一试身手的「罚球点」互动区，以及重温巨星风采的「传奇球星」展区，让入场人士不仅能观赏历史，更能亲身感受足球带来的狂热与乐趣。