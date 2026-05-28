英超｜巴塞隆拿与纽卡素达成协议 势以6900万镑签安东尼哥顿

根据《BBC》的报道，巴塞隆拿在安东尼哥顿争夺战中跑出，将以6900万镑签下这名英格兰国脚。

拜仁曾报价 不被接纳

据指拜仁慕尼黑早前亦向纽卡素报价，但由于出价与「喜鹊」的预期有差距，因此未能达成协议。至于巴塞出价6900万镑，获纽卡素接受；《BBC》指安东尼哥顿将在世界杯前完成转会手续，之后才与英格兰队友飞走美国，出战世界杯。

安东尼哥顿势离队纽卡素。法新社

哥顿将代表英格兰出战世界杯。法新社

哥顿将转投巴塞隆拿。法新社

25岁的安东尼哥顿于2023年由爱华顿转投纽卡素，成为球队核心，为纽卡素于各项赛事上阵152场，入39球并贡献28次助攻。他的好表现引起豪门的注意，但纽卡素行政总裁大卫贺普坚臣（David Hopkinson）早在3月已明确表示，球会只会在「我们的条件下」出售球员。领队贺维对哥顿的离队似早有预感，放眼未来下，在哥顿伤愈后，仍在最后4场将他放在后备席上；在今季煞科战、纽卡素作客以0：2不敌富咸后，客军球迷区短暂高呼哥顿的名字，向他告别致意。

爱华顿同样得益

哥顿与纽卡素的合约期至2030年，因此纽卡素在转会谈判中占据强势地位，并要求较高的转会费；而在这笔交易中将获益的还包括爱华顿，「拖肥糖」将获得纽卡素出售哥顿所得利润的15%。