英超│阿仙奴1亿镑追求摩根罗渣士 阿迪达亲自牵头推动交易

新科英超冠军阿仙奴正忙于备战周六的欧联决赛，球队的引援部门亦同样忙碌，考核不同的人选，进一步提升球队的实力。消息指他们青睐阿士东维拉的英格兰星将摩根罗渣士，认为他可以加强球队的前场组织力，主教练阿迪达更亲自千牵头，推动这笔交易。而车路士、巴黎圣日耳门和曼联都对罗渣士有意，转会费或高达1亿镑(约10亿5408万港元)。

阿迪达欣赏罗渣士 亲自推动交易

英格兰媒体《talkSPORT》周二报导，阿仙奴主教练阿迪达率队赢得英超冠军后，没有放下脚步，希望签入不同的球员，进一步强化球队的实力。当中维拉的进攻核心摩根罗渣士就是他最欣赏的战将，认为其技术特别和创造力，能够进一步丰富球队的前场进攻体系，特别是面对低位防守时，其穿透性的传送、无球走位和远射能力，预计会起到关键作用。

多支豪门或加入战团 转会费料达1亿镑

阿迪达将会亲自牵头推动这笔交易，枪手方面已与其经理人进行初步接触，得知球员的意愿后，会作出进一步的行动。这名23岁英格兰国脚今季各赛事为维拉取得14球12助攻，是球队赢得欧霸和英超获第4名的功臣之一，其出色的表现同时吸引其他豪门关注，包括车路士、曼城和圣日耳门。知情人士指，维拉对罗渣士的最低估价为8000万镑，在多间球会青睐下，转会费预计会推高至1亿镑。

摩根罗渣士将会代表英格兰参加世界杯。法新社

摩根罗渣士将会代表英格兰参加世界杯。法新社

摩根罗渣士将会代表英格兰参加世界杯。法新社