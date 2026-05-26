英超总结│曼联「Big6」大战成绩最好 10场赢7场 利物浦仅赢2场

2025至26球季英超告一段落，6支豪门有人欢喜有人愁。而在6队互对的小联赛中，曼联成绩最出，10场「Big6」大战赢出其中7场，合共取得22分；其次是收录5胜的曼城，共有18分。而「Big6」大战中成绩最差的球队，毫无悬殊是排17位的热刺10场仅赢1场，只有6分；利物浦就以2胜成为第二差，共有9分。

曼城10场大战赢7场 卡域克接手后5场全胜

曼城在10场「Big6」大战中，取得7胜1和2负的佳绩，合共取得22分，当中2场败仗正是本季头两场豪门大战，分别不敌阿仙奴和曼城，而卡域克接手球队后5场大战全胜。「Big6」小联赛成绩第2好的球队，就是5胜3和2负共得18分的曼城，当中双杀利物浦。排第3是新科英超盟主阿仙奴，4胜3和3负得15分，最具说服力是两循环均大炒北伦敦死敌热刺4:1。

热刺成绩最差 10场仅赢1场

而热刺是「Big6」小联赛中成绩最差的一队，仅得1胜2和6负，只有6分，分别被枪手和车路士双杀；成绩第二差是9分的利物浦，2胜3和5负，其中4场败仗是在曼市双雄曼联和曼城身上取得；车路士10场大战得3胜3和4负，共取得12分。

英超「BIG6」小联赛总结

排名 球队 胜 和 负 得分

1 曼联 7 1 2 22

2 曼城 5 3 2 18

3 阿仙奴 4 3 3 15

4 车路士 3 3 4 12

5 利物浦 2 3 5 9

6 热刺 1 3 6 6