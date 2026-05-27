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世界杯2026·列强点评｜塞内加尔大名单中21人外流5大联赛 沙迪奥文尼领军出击黑马味浓

足球世界
更新时间：08:00 2026-05-27 HKT
发布时间：08:00 2026-05-27 HKT

美加墨世界杯问到特定组别竞争最为激烈，I组必定是其中一组，除了法国和挪威外，同组的塞内加尔亦同样实力强悍，这支来自非洲的劲旅在沙迪奥文尼带领下，有望成为黑马突破重围争前2杀入淘汰赛。

沙迪奥文尼(左)仍是塞内加尔的攻击核心。路透社
沙迪奥文尼(左)仍是塞内加尔的攻击核心。路透社
塞内加尔的世界杯名单中，有21人外流欧洲五大联赛。路透社
塞内加尔的世界杯名单中，有21人外流欧洲五大联赛。路透社

塞内加尔21人外流5大联赛

塞内加尔日前已公布征战世界杯的26人大名单，全员都是外流兵，其中21人是效力欧洲五大联赛，球队在世界杯非洲区外围赛不败直入决赛周，之后在非洲国家杯已展现其实力，先挫手握沙拿和马莫殊的埃及，再挫另一非洲劲旅摩洛哥。今届被分到「死亡之组」I组将面对法国、挪威和伊拉克，有望成为剑指继2002年杀入8强后再创佳绩。

国宝级射手沙迪奥文尼领军出击

这支非洲劲旅代表人物必然要提到现效力艾纳斯的沙迪奥文尼，此子今季为球队出战36场攻入14球加9助攻，他亦以53球国际赛入球高居塞内加尔射手榜榜首，今届这位34岁国宝级射手将再带领塞内加尔突破重围。中场位置亦有效力爱华顿的36岁防中伊祖沙古尔这位坐阵，加上左闸亦有效力韦斯咸年仅21岁攻守兼备的马历迪奥夫，单论人脚亦初露黑马端倪。

塞内加尔世界杯I组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
16-06    深夜3:00    法国
23-06    早上8:00    挪威
26-06    深夜3:00    伊拉克

塞内加尔焦点球员


沙迪奥文尼(Sadio Mane)
位置：前锋
出生日期：10-08-1992
效力球会：艾纳尔
国际赛上阵/入球：94场/51球

塞内加尔前锋沙迪奥文尼。路透社
塞内加尔前锋沙迪奥文尼。路透社

伊祖沙古尔(Idrissa Gana Gueye)
位置：中场
出生日期：26-09-1989
效力球会：爱华顿
国际赛上阵/入球：101场/5球

塞内加尔中场伊祖沙古尔。路透社
塞内加尔中场伊祖沙古尔。路透社

马历迪奥夫(Malick Diouf)
位置：后卫
出生日期：28-12-2004
效力球会：韦斯咸
国际赛上阵/入球：18场/1球

塞内加尔左闸马历迪奥夫。法新社
塞内加尔左闸马历迪奥夫。法新社

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