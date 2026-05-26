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英超│曼城胜利巡游有洋葱 旧将参与送别哥迪奥拿 施华、史东斯同样告别

足球世界
更新时间：15:30 2026-05-26 HKT
发布时间：15:30 2026-05-26 HKT

曼城周一(25日)举行胜利巡游，庆祝今季赢得英格兰足总杯和联赛杯，女子队亦有参与祝贺取得女子英超冠军。这次胜利巡游背后有洋葱，皆因球队邀请了前队长高柏尼、费兰甸奴在内多位旧将参与，送别今夏离队的哥迪奥拿，以及两位老臣子贝拿度施华及史东斯，各人向他们送上祝福。

曼城做国内杯赛双冠王 女队赢女子英超

今季曼城虽然无缘英超锦标，连续2年无法称王，但勇夺英足杯和英联杯成为国内杯赛双冠王，加上女子队赢得2016年来首个女子英超冠军，青年队亦取得英年足总杯，全个曼城团队仍成绩美满。会方周一举办胜利巡游庆祝各个锦标，众将乘坐双层开篷巴士在曼彻斯特市内巡游，不少球迷夹道欢呼，整个曼市变成蓝海。

巡游后变告别派对 旧将出席

巡游完结后上演告别派对，逾万名球迷参与，送别执教了球队10年的领队哥迪奥拿，以及分别于2016及17年加盟的中坚史东斯和贝拿度施华。曼城特别邀请了哥帅任教年间多位旧将出席活动，包括两任队长高柏尼和费兰甸奴、门将艾达臣摩拉斯、守将安奴夏等。哥帅发言时感谢道：「非常感谢大家今晚与我道别，并和史东斯及施华说再见，见到高柏尼、费兰甸奴等传奇出席，我感受到这间球会的凝聚力。我难以用言语表达对大家的感觉，我一生都会记得这段经历。」

米高佐敦拍片向哥帅送祝福

值得一提，曼城知道哥迪奥拿喜爱高尔夫球和蓝球，邀请了蓝球之神米高佐敦和英国高球名将费列活特拍片送上祝福。而另外两位告别主角亦感性发言，史东斯表示：「多谢大家对我的支持和关爱，我感激不尽。能和大卫施华这位球员、这位朋友、这位伙伴一起度过了9年，对我来说是一种荣幸。」蓝月太子菲尔科顿亦指从小就与史东斯和施华两人共用更衣室，失去他们是巨大的损失。

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