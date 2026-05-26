英超│近2季分数对比 曼联多取29分进步最大 11队分数下降利物浦跌幅最大

2025至26球季英超告一段落，有人欢喜有人愁。对比连续两季参加英超的17支球队，有6队于25至26球季的积分比24至25球季多，曼联多取29分成为进步幅度最大的球队；新科盟主阿仙奴多取11分排第2；刚好护级成功的热刺原来亦比去季多3分；退步榜方面，有3队比上季跌超过20分，包尾大幡狼队少22分；跌幅最大是利物浦，少了24分。

英超分差图表。社交媒体截图

曼联进步最大多了29分 排名提升12名

17支球队连续征战24至25，以及25至26英超赛季，当中仅6支球队今季取得的分数比上季多，其余11队都是分数减少。曼联就是2季之中进步幅度最大的球队，今季豪最71分，比上季的42分多了29分，排名由15位升到第3位，亦是提升最多的球队；进步幅度第2大的球队，就是新科盟主阿仙奴，由上季的74分增加至今季的85分，多了11分；第3位是曼城，由71分提升至78分，多了7分。

曼联在英超联赛进步最大多了29分，排名提升12名。路透社

热刺比上季多3分 名次一样

进步幅度第4大的球队，意想不到是刚好护级的热刺。他们在上季以38分排17位，今季名次相同，分数多了3分，以41分收官。另外两支分数提升的球队，就是般尼茅夫和爱华顿，两队都比上季多了1分，当中前者更历史性获得欧战席位，新球季将会参加欧霸。、

利物浦英超少24分，幸保欧联席位。法新社

利物浦少24分 幸保欧联席位

而下跌幅福最大的球队，就是利物浦。这支上届盟主由84分，急降24分至60分，勉强保住下限取得下季欧联门劵。包尾大幡狼队就少了22分，上季42分变成今季的20分；另一支跌幅超过20分的球队，就是诺定咸森林，由65分跌到44分，少了21分，排名亦由第7跌至16位。两支在上届取得欧联席位的球队车路士和纽卡素，今季狂趺17分，变成未能参加欧战。

韦斯咸轻微少4分但降班

白礼顿和水晶宫就分别跌了8分；韦斯咸轻微少了4分，但足以致命，最终仅得18分护级失败；另外3支积分下跌的球队是阿士东维拉、富咸和宾福特，分别少了1分、2分和3分。