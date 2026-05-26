西班牙出佂美加墨世界杯26人大名单出炉，继续由超级新星拉明耶马领军，并大致保留欧国杯夺冠阵容，但值得留意的是西甲劲旅之一的皇家马德里竟无一人获征召。

皇马无人入选西班牙世界杯大名单

「斗牛军团」世界杯决选名单周一出炉，巴塞隆拿巨星拉明耶马虽然早前受伤已休养一个月，但仍无阻这名年仅18岁的天才翼锋获选，并继续和毕尔包的尼高拉斯威廉斯「双翼齐飞」，中场除了柏迪外，经历定大伤复出的加维和洛迪卡斯简迪亦获征召，人脚上与2024年欧国杯阵容大致相同，在受伤的主力球员复出下，阵容甚至比当时更加完整，但值得留意是今季表现挣扎的皇家马德里，随着老大哥丹尼尔卡华积的落选下，全队的西班牙人如甸恩胡积臣、干沙路加沙亚等无人获国家队征召，是西班牙国家队首次没有皇马球员出征世界杯。

主帅迪拉富安特在发布会中强调：「我不会偏𥘵任一球队，我亦没有球迷在地域上的偏见，对我而言是更为宏观的。」他亦不补充指：「我唯一的愿望是令这些球员能为代表国家队而感到自豪。」今届西班牙被分到H组，与乌拉圭、沙特阿拉伯和弗得角一组，出线形势十分明朗，但相信「斗牛军团」绝对是剑指争冠的有力份子。

