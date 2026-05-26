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英超│朗尼称明奈今季非进步大 出彩仅因前任不信任 最佳进步奖另有其人

足球世界
更新时间：12:57 2026-05-26 HKT
发布时间：12:57 2026-05-26 HKT

曼联名宿朗尼近日为本季英超总结，直言红魔队长般奴费南迪斯是最佳球员。而最佳进步奖方面，这名一代英格兰射手与外界的想法不同，指明奈爆发不是突然进步，主要是前任鲁宾艾摩廉甚少派他出场，队友劳基梳尔才是真正的进步，全季38场英超全部踢足并正选。

朗尼称明奈今季非进步大。法新社
朗尼称明奈今季非进步大。法新社

最佳球员非B费莫属

朗尼在《英国广播公司》的个人节人中，为旧会曼联今季的表现作出总结，谈及赛季最佳球员，他指以21次助攻打破英超单季助攻纪录的B费，无悬念当选：「我为般奴高兴，他今季非常出色。他送出21次助攻破英超纪录，取得英超官方最佳球员奖项，他的影响力、拚劲都是无人能及。」

朗尼直言红魔队长般奴南迪斯是最佳球员。路透社
朗尼直言红魔队长般奴南迪斯是最佳球员。路透社
朗尼认为劳基梳尔才是最佳进步球员。法新社
朗尼认为劳基梳尔才是最佳进步球员。法新社

认为劳基梳尔才是最佳进步球员

至于最佳进步奖方面，外界认为是季中换帅后爆发的中场明奈，但朗尼并不认同：「我不认为他进步了，他只是在前任主帅手下没有出场机会，没有所谓的好坏。」这名红魔队史射手王指劳基梳尔才是进步最大：「我认为梳尔才是今季进入最大的球员。我知道他已经是一名经验丰富的球员了，但他今季的水平，比过去几季好得多。」梳尔今季完全摆脱伤患，38轮英超全部踢足兼正选，收录1球1助攻。

朗尼认为劳基梳尔才是最佳进步球员。法新社
朗尼认为劳基梳尔才是最佳进步球员。法新社

 

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