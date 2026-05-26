德甲升降班附加赛│禾夫斯堡1:2柏达邦 29年来首次降落德乙

周一德甲升降班附加赛次回合，禾夫斯堡于14分钟踢少一人下，作客与柏达邦在法定时间赛和1:1，加时后输1:2，总比数以同样比数落败，来季需降落德乙。今次是狼堡自1997年以来首次降班德乙，球队连续29季征战德甲的走势告一段落。

禾夫斯堡14分钟踢少一人 加时失守输波

禾夫斯堡在德甲尾轮赢波，力压圣保利和海登咸取得16位，转战德甲升降班附加赛对德乙第3名，由于之前6届附加赛胜方都是德甲第16位，所以狼堡球员于尾轮联赛后疯狂庆祝。然而赛果不似预期，禾夫斯堡首回合主场赛和0:0，今仗次回合作客柏达邦于3分钟由前锋柏积仙奴域开纪录，可是翼锋米希利于14分钟两黄一组被逐成为比赛转捩点，柏达邦上半场末段追平，并维持1:1的比数完成90分钟。柏达邦加时把握踢多一人的体力优势，于100分钟由古达破网，反胜2:1，并以相同比数胜出，来季升上德甲。

队史首次由德甲降落德乙

狼堡护级失败，连续29季征战德甲的旅程告一落段，自1997年起再次于德乙角逐。值得一提，今次亦是禾夫斯堡队史首次由德甲降班德乙。