Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲升降班附加赛│禾夫斯堡1:2柏达邦 29年来首次降落德乙

足球世界
更新时间：12:27 2026-05-26 HKT
发布时间：12:27 2026-05-26 HKT

周一德甲升降班附加赛次回合，禾夫斯堡于14分钟踢少一人下，作客与柏达邦在法定时间赛和1:1，加时后输1:2，总比数以同样比数落败，来季需降落德乙。今次是狼堡自1997年以来首次降班德乙，球队连续29季征战德甲的走势告一段落。

禾夫斯堡14分钟踢少一人 加时失守输波

禾夫斯堡在德甲尾轮赢波，力压圣保利和海登咸取得16位，转战德甲升降班附加赛对德乙第3名，由于之前6届附加赛胜方都是德甲第16位，所以狼堡球员于尾轮联赛后疯狂庆祝。然而赛果不似预期，禾夫斯堡首回合主场赛和0:0，今仗次回合作客柏达邦于3分钟由前锋柏积仙奴域开纪录，可是翼锋米希利于14分钟两黄一组被逐成为比赛转捩点，柏达邦上半场末段追平，并维持1:1的比数完成90分钟。柏达邦加时把握踢多一人的体力优势，于100分钟由古达破网，反胜2:1，并以相同比数胜出，来季升上德甲。

队史首次由德甲降落德乙

狼堡护级失败，连续29季征战德甲的旅程告一落段，自1997年起再次于德乙角逐。值得一提，今次亦是禾夫斯堡队史首次由德甲降班德乙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
20小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前