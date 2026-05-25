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英超｜无惧嘲笑一句「还没结束」成夺冠密码 赖斯霸气宣告阿仙奴王朝降临

足球世界
更新时间：17:53 2026-05-25 HKT
发布时间：17:53 2026-05-25 HKT

阿仙奴经历跌宕起伏的赛季，最终成功登顶英超。在夺冠的狂欢中，中场核心迪格兰赖斯（Declan Rice）的一句名言「还没结束」成为了兵工厂夺冠的最强注脚。这位英格兰国脚在夺标后感性分享了心路历程，更霸气宣告阿仙奴的王朝即将到来；而领队阿迪达（Mikel Arteta）亦对此子赞不绝口，直指赖斯展现了真正的领袖风范。

无惧外界嘲讽 赖斯坚信夺冠可能

回顾这个漫长的赛季，阿仙奴作客不敌曼城的比赛无疑是最大的转捩点。当时不少人认为兵工厂大势已去，但赖斯在赛后却对著镜头坚定地说出「还没结束」。这句话当时让身边的曼城球迷感到匪夷所思，甚至引来外界的嘲笑。
对此，赖斯在夺冠后大反击：「这就是我梦想的一切，太幸福了。我当时因为那句话被嘲笑得很惨，就像阿仙奴总是被嘲讽一样。但我当时是真心相信的。尽管那场比赛我们输了，但我们创造出的机会、差点赢下比赛的过程，让我汲取了极大的信心。」他深知最后五场比赛必须全胜，亦预料到会有过山车般的起伏，但最终他们做到了。

更衣室谈话稳军心

赖斯透露，在败给曼城那个充满挫折的夜晚，球队在更衣室里进行了深刻的交流。阿迪达的发言一针见血，球员们也纷纷表达意见，彼此安抚并冷静下来。赖斯说：「过去四个赛季已经证明我们足够优秀，我们曾经那么不走运。经历了那些失利后，现在赢下这座冠军，感觉更加特别。」这座英超奖杯亦为阿仙奴卸下了沉重的心理包袱。

展望下周即将到来的欧联决赛，赖斯充满自信：「从夺冠那天晚上开始，我们就有一种如释重负的感觉。现在我们充满信心，放马过来吧！能踢欧联决赛的人不多，我们要好好拥抱这一切。我感觉，一个王朝正在到来。」

阿迪达盛赞领袖气质 败仗反激发更强信念

对于赖斯在那场败仗后展现出的逆境抗压力，领队阿迪达给予了百分之百的肯定，并盛赞这就是真正的「领袖气质」。
阿迪达坦言，球队其实甚至不需要刻意去利用赖斯那句「还没结束」来激励士气，因为球员的内心早已发生了蜕变：「在那个更衣室里，我立刻就感觉到经历那场比赛后，他们竟然比赛前几个小时，更加确信自己能赢得冠军。然后我们告诉球员，英超冠军就在我们手中，一场一场来。我们有很好的机会，最终，我们真的抓住了它。」

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