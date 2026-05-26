Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026·列强点评｜法国剑指重夺大力神杯 凶猛前场火力撕碎各队严防

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-26 HKT
发布时间：07:30 2026-05-26 HKT

法国上届卡塔尔世界杯决赛互射12码不敌阿根廷失落冠军，今届美加墨世界杯「高卢雄鸡」卷土重来，由基利安麦巴比、奥士文迪比利等组豪华锋线，誓用凶猛火力攻破对手防线，今届亦是主教练迪甘斯最后一次领军世界杯，望助球队再度高举大力神杯，为国家队生涯划上完美句号。

基利安麦巴比肩负法国入球重任。法新社
基利安麦巴比肩负法国入球重任。法新社
法国是I组首名出线热门。路透社
法国是I组首名出线热门。路透社

麦巴比、丹比利联手前场强攻撕开对手防线

法国今届世界杯人选意图明显侧重于前场创造攻势，单是锋线便有9人入选，左翼位置便同时有2位富创造力的翼锋坐阵，分别是今季在拜仁慕尼黑表现出色的米高奥利斯以及曼城的卓基，在配合上2大神锋麦巴比和迪比利，凶猛火力令其他队伍亦难以招架，而今届法国被分到I组与塞内加尔、伊朗以及重头戏对有夏兰特的挪威，相信出线亦未会受到太大挑战，剑指为主帅迪甘斯世界杯最后一战争冠。

法国有前有后难攻破

法国不单有前亦都有后，中场人脚更加侧重于防守，有来自皇家马德里的曹亚文尼，以及费伦巴治的尼高路简迪等中场防守悍将阵守，若遭突破后场亦有阿仙奴的沙列巴、巴塞隆拿的祖利斯古迪等压阵，除了防线固若金汤外，亦可配合前锋打反速反击令对手进退两难。

法国世界杯I组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
16-06    深夜3:00    塞内加尔
22-06    深夜5:00    伊朗
26-06    深夜3:00    挪威

 

法国焦点球员


基利安麦巴比(Kylian Mbappe)
位置：前锋
出生日期：20-12-1998
效力球会：皇家马德里
国际赛上阵/入球：96场/56球

基利安麦巴比
基利安麦巴比

奥士文丹比利(Ousmane Dembele)
位置：前锋
出生日期：15-05-1997
效力球会：巴黎圣日耳门
国际赛上阵/入球：58场/7球

奥士文尼迪比利
奥士文尼迪比利

卓基(Rayan Cherki)
位置：前锋
出生日期：17-08-2003
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：5场/1球

卓基
卓基

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
9小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
16小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
19小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
13小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
10小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
影视圈
15小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
14小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
佛诞长假｜返港人流逼爆多个口岸 人龙未见尽头 市民：从未见过如此景象
突发
9小时前