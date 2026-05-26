世界杯2026·列强点评｜法国剑指重夺大力神杯 凶猛前场火力撕碎各队严防

法国上届卡塔尔世界杯决赛互射12码不敌阿根廷失落冠军，今届美加墨世界杯「高卢雄鸡」卷土重来，由基利安麦巴比、奥士文迪比利等组豪华锋线，誓用凶猛火力攻破对手防线，今届亦是主教练迪甘斯最后一次领军世界杯，望助球队再度高举大力神杯，为国家队生涯划上完美句号。

基利安麦巴比肩负法国入球重任。法新社

法国是I组首名出线热门。路透社

麦巴比、丹比利联手前场强攻撕开对手防线

法国今届世界杯人选意图明显侧重于前场创造攻势，单是锋线便有9人入选，左翼位置便同时有2位富创造力的翼锋坐阵，分别是今季在拜仁慕尼黑表现出色的米高奥利斯以及曼城的卓基，在配合上2大神锋麦巴比和迪比利，凶猛火力令其他队伍亦难以招架，而今届法国被分到I组与塞内加尔、伊朗以及重头戏对有夏兰特的挪威，相信出线亦未会受到太大挑战，剑指为主帅迪甘斯世界杯最后一战争冠。

法国有前有后难攻破

法国不单有前亦都有后，中场人脚更加侧重于防守，有来自皇家马德里的曹亚文尼，以及费伦巴治的尼高路简迪等中场防守悍将阵守，若遭突破后场亦有阿仙奴的沙列巴、巴塞隆拿的祖利斯古迪等压阵，除了防线固若金汤外，亦可配合前锋打反速反击令对手进退两难。

法国世界杯I组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

16-06 深夜3:00 塞内加尔

22-06 深夜5:00 伊朗

26-06 深夜3:00 挪威

法国焦点球员



基利安麦巴比(Kylian Mbappe)

位置：前锋

出生日期：20-12-1998

效力球会：皇家马德里

国际赛上阵/入球：96场/56球

基利安麦巴比

奥士文丹比利(Ousmane Dembele)

位置：前锋

出生日期：15-05-1997

效力球会：巴黎圣日耳门

国际赛上阵/入球：58场/7球

奥士文尼迪比利

卓基(Rayan Cherki)

位置：前锋

出生日期：17-08-2003

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：5场/1球

卓基