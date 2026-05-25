Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜美斯疑似受伤恐无缘世杯 主帅料属肌肉疲劳 随队记者：未见拉伤纯预防

足球世界
更新时间：17:19 2026-05-25 HKT
发布时间：17:19 2026-05-25 HKT

距离2026美加墨世界杯开锣仅剩不足一个月，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的身体状况牵动全球球迷神经。在周日国际迈亚密主场以6:4击败费城联的美职赛事中，这位38岁老将疑因左大腿受伤提早退下火线，一度惹来无缘世杯的恐慌。球队主帅及阿根廷随队记者赛后透露，美斯可能只是肌肉疲劳，换出主要为免伤势恶化，惟确实情况仍有待官方进一步确认。

摸大腿后主动换出 直径步入更衣室

在这场世杯休赛期前的最后一战，比赛胜负已成次要。战至下半场71分钟，美斯被发现不止一次摸向自己的左大腿腿筋（Hamstring），随后主动要求退下火线。他被换出后并未有返回后备席，而是直接步入球员通道返回更衣室。虽然他能自行步出球场，但身旁并无军医陪同，加上下半场早段现场曾下起大雨令草地湿滑，其伤势一度惹起外界极大关注。

主帅坦言未有确切报告 换出纯为「不冒险」

对于美斯的伤情，国际迈亚密主帅贺约斯（Guillermo Hoyos）在赛后记者会上表示暂时不宜过度恐慌，但承认仍需等待检查结果：「目前我们还未有确切的医疗报告，但很快就会有消息。确实他感到疲劳了，相信可能只是肌肉疲劳。当时场地非常泥泞和沉重，他累了。在有疑问的情况下，我们总是尽量不让他冒险，对吧？」

与此同时，阿根廷国家队随队记者艾度（Gaston Edul）亦跟进了最新情况。他透露美斯只是腿筋略感绷紧，出于谨慎起见才要求被替换下场。据初步了解，美斯暂未有出现肌肉拉伤的情况，提早离场纯粹是为了避免受伤部位承受更多压力而加重伤情。

阿根廷国家队随队记者透露美斯并无大碍。X截图
阿根廷国家队随队记者透露美斯并无大碍。X截图

曾言「健康才踢世杯」 冀无碍领军卫冕

阿根廷目前尚未公布今夏世界杯的大军名单，但美斯过去曾明言，只有在身体健康的情况下才会出战世杯。若最终官方检查结果证实其伤势并无大碍，对力争卫冕的阿根廷来说绝对是放下心头大石。

美斯过往已五度出战世界杯，并在2014年及2022年两度夺得「世界杯金球奖」，是史上唯一两夺此殊荣的球员。今届世界杯阿根廷被编入J组，将于香港时间6月17日首战对阿尔及利亚，随后分别在6月23日及28日迎战奥地利与约旦。若阿根廷顺利以首名出线，美斯将有望在7月3日重返迈亚密花园球场出战32强赛事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
5小时前
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
影视圈
3小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
九巴撞工程车后，有人跑走两条行车线逃命，惊险万分。fb 车cam L（香港群组）
01:54
有片│青葵公路巴士直撞工程车24人受伤 有人跑走2条行车线上路壆逃命
突发
4小时前
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
即时中国
6小时前
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
影视圈
19小时前
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
突发
3小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
2小时前
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
时事热话
7小时前