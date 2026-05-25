Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜拒绝热刺一个电话改写命运！ 伊斯助阿仙奴封王直言「选对了」

足球世界
更新时间：15:26 2026-05-25 HKT
发布时间：15:26 2026-05-25 HKT

阿仙奴在英超煞科战作客以2:1击败水晶宫，并在全场球迷的见证下正式举起英超冠军奖杯。在这场别具意义的「回乡之战」中，兵工厂中场大将伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）无疑是焦点人物。赛后他感触良多，特别提到当年差点加盟热刺的往事，直言如今助阿仙奴捧杯的感觉极其奇妙，并百分之百肯定自己当初做出了正确的选择。

与热刺擦身而过 命运巧妙安排

伊斯曾是水晶宫的宠儿，如今以阿仙奴球员身份重返施靴斯公园球场并封王，心境自然与别不同。他被问到当年转会窗的一段秘史，当时他差点就穿上了阿仙奴宿敌热刺的球衣。伊斯坦言，当年确实曾非常接近加盟热刺，但最终在最后一刻的一个电话，让他选择了北伦敦的另一端。他说：「我非常肯定自己做出了正确的决定。」对他而言，这场英超长途马拉松的终点能以夺冠告终，正是对他当年选择的最好回报。

夺冠背后全因信念

尽管赛前已经确定夺冠，但伊斯透露阿迪达的更衣室并没有因此而松懈。他指出，球队依然以最职业的态度对待对水晶宫的比赛，不仅是为了保持良好的习惯，更是为了给下周即将到来的欧联决赛做好最充分的准备。
谈到阿仙奴这两年的飞速进步，伊斯将其归功于球队内部日益强大的「信念」。他形容这种感觉弥漫在球会的每一个角落：「那是信念，一种全队上下都相信我们可以做到的信念。每个人都感觉前方的道路已经铺好，只要我们尽力，上帝会安排好一切。这种信念感是支撑我们跑完马拉松的根源。」

感激旧东家厚爱 剑指欧联决赛

重返旧地，水晶宫球迷对伊斯依然报以热烈的掌声，这让他倍感温暖。伊斯表示，即使在转会之后，他依然能远远感受到水晶宫拥趸的爱，这让他非常感激，亦让这场夺冠仪式多了一份重聚的温馨。
不过，狂欢过后，阿仙奴众将已迅速将目光投向更远大的目标。伊斯透露，球队今晚虽然会尽情庆祝，但不会向外界透露庆祝地点，因为从明天开始，全队的专注力将会百分之百转移到对阵巴黎圣日耳门（PSG）的欧联决赛上，力争成为双冠王。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
影视圈
2小时前
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
影视圈
18小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
3小时前
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
即时中国
5小时前
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
影视圈
21小时前
九巴撞工程车后，有人跑走两条行车线逃命，惊险万分。fb 车cam L（香港群组）
01:54
有片│青葵公路巴士直撞工程车24人受伤 有人跑走2条行车线上路壆逃命
突发
2小时前
神舟二十三号乘组顺利进驻天宫「太空会师」，与神二十一乘组拍「全家福」。新华社
01:09
神舟二十三号｜乘组顺利进驻天宫「太空会师」 与神二十一乘组拍「全家福」
即时中国
10小时前