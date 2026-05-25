英超｜拒绝热刺一个电话改写命运！ 伊斯助阿仙奴封王直言「选对了」

阿仙奴在英超煞科战作客以2:1击败水晶宫，并在全场球迷的见证下正式举起英超冠军奖杯。在这场别具意义的「回乡之战」中，兵工厂中场大将伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）无疑是焦点人物。赛后他感触良多，特别提到当年差点加盟热刺的往事，直言如今助阿仙奴捧杯的感觉极其奇妙，并百分之百肯定自己当初做出了正确的选择。

与热刺擦身而过 命运巧妙安排

伊斯曾是水晶宫的宠儿，如今以阿仙奴球员身份重返施靴斯公园球场并封王，心境自然与别不同。他被问到当年转会窗的一段秘史，当时他差点就穿上了阿仙奴宿敌热刺的球衣。伊斯坦言，当年确实曾非常接近加盟热刺，但最终在最后一刻的一个电话，让他选择了北伦敦的另一端。他说：「我非常肯定自己做出了正确的决定。」对他而言，这场英超长途马拉松的终点能以夺冠告终，正是对他当年选择的最好回报。

夺冠背后全因信念

尽管赛前已经确定夺冠，但伊斯透露阿迪达的更衣室并没有因此而松懈。他指出，球队依然以最职业的态度对待对水晶宫的比赛，不仅是为了保持良好的习惯，更是为了给下周即将到来的欧联决赛做好最充分的准备。

谈到阿仙奴这两年的飞速进步，伊斯将其归功于球队内部日益强大的「信念」。他形容这种感觉弥漫在球会的每一个角落：「那是信念，一种全队上下都相信我们可以做到的信念。每个人都感觉前方的道路已经铺好，只要我们尽力，上帝会安排好一切。这种信念感是支撑我们跑完马拉松的根源。」

感激旧东家厚爱 剑指欧联决赛

重返旧地，水晶宫球迷对伊斯依然报以热烈的掌声，这让他倍感温暖。伊斯表示，即使在转会之后，他依然能远远感受到水晶宫拥趸的爱，这让他非常感激，亦让这场夺冠仪式多了一份重聚的温馨。

不过，狂欢过后，阿仙奴众将已迅速将目光投向更远大的目标。伊斯透露，球队今晚虽然会尽情庆祝，但不会向外界透露庆祝地点，因为从明天开始，全队的专注力将会百分之百转移到对阵巴黎圣日耳门（PSG）的欧联决赛上，力争成为双冠王。

