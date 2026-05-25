英超｜热刺煞科日惊险护级 云迪云拒庆祝怒批：踢到最后一场先上岸好尴尬！

热刺在英超煞科日主场以1:0击败爱华顿，惊险地宣告护级成功。荷兰中坚云迪云（Micky van de Ven）赛后却毫无庆祝的兴致。他拒绝粉饰太平，直斥以球队的阵容，竟然要沦落到最后一周才确定护级，绝对是一个「令人尴尬」及「无法接受」的糟糕球季。

云迪云直言无法接受

云迪云赛后直言不讳地表达了不满：「要在球季的最后一场比赛为护级而战，这是无法接受的。这家球会拥有许多令人难以置信的球员，让护级悬念留到煞科日才解决，这真的很尴尬。不过，我们最终还是做到了，这才是目前最重要的事。」

热刺今季经历了极度动荡的一年，帅位犹如走马灯，先后经历了汤马士法兰（Thomas Frank）及杜陀（Igor Tudor）两任领队，直到季尾才在绝望中急聘迪沙比（Roberto De Zerbi）出山救亡。过去九个月，球评家、球员、球迷甚至球会职员，都曾对这个灾难性的球季表达过强烈不满。

盛赞球迷如「第12人」

在同市对手韦斯咸同日以3:0大胜列斯联的压力下，热刺今仗必须全取三分。云迪云特别感谢主场球迷的不离不弃：「我认为今天所有人都站在我们身后，我们就像有12名球员在场上作战一样。爱华顿不断向我们施压，但球迷的呐喊声是我们获胜的巨大动力。」

完场哨声响起一刻，云迪云如释重负：「老实说，完场那一刻我非常激动。对我个人而言，这也是一个非常艰难的赛季，我几乎踢足了每一场比赛，承受了很多痛苦。现在终于可以开心下来了，但我们绝不能让这种情况再次发生。」

包连夏：球会将从中成长

今仗为热刺一箭定江山的中场祖奥包连夏（Joao Palhinha），赛后感触良多：「这是一种奇妙的感觉。这是一个在各方面都非常艰难的赛季。我们无法改变这个糟糕的球季，但今天球迷营造的气氛和支持是我从未见过的。球会经历这个赛季后将会成长。我们知道在球场上该做甚么，这场胜利是属于所有球迷的，他们当之无愧。我内心充满了激动，我将这个入球献给我的两个儿子和父母。」