英超｜英超排名奖金出炉 阿仙奴狂揽5.3亿 包尾狼队仅得2850万

阿仙奴结束长达22年的等待，不仅在球场上重夺英超冠军，在财务收益上亦成为最大赢家！随著英超赛季圆满落幕，各队的「排名奖金」（Merit payments）亦随之出炉。「兵工厂」以榜首身份独得高达5,400万英镑（约5.3亿港元）的最高额奖金；相反，敬陪末席降班的狼队，则只能获得可怜的270万镑(约2850万港元)。

转播费和味 每队「基本盘」过亿镑

英超作为全球最赚钱的足球联赛，即使成绩垫底，单是「出席费」已相当和味。据悉，每支留在英超的球队，单靠国际与本地电视转播费平均摊分（约9,000万英镑），加上中央商业收益（约790万英镑），便能稳袋超过1亿英镑的基本收入。

至于「排名奖金」则按最终排名递减，由冠军的5,400万英镑，按名次递减至包尾的270万英镑。

阿仙奴成大赢家 剑指欧联决赛

度过了一个梦幻星期的阿仙奴，在周中轻取水晶宫后已锁定冠军，并顺理成章袋走5,400万英镑的最高排名奖金。球队目前士气如虹，6天后更将在欧洲联赛冠军杯决赛硬撼巴黎圣日耳门（PSG），若能顺利夺冠，这个赛季的财富与荣誉将更上一层楼。

至于由哥迪奥拿（Pep Guardiola）迎来告别战的曼城，则以亚军身份获得5,130万英镑；阿士东维拉在煞科日力保第4名，获得4,590万英镑，比跌落第5名的去届冠军利物浦多出260万英镑。此外，神奇升班马新特兰以第7名冲线，将与第6名的般尼茅夫携手转战来届欧霸杯，并分别袋走3,780万及4,050万英镑奖金。

热刺成功护级保住「金蛋」 韦斯咸降班靠降落伞

护级漩涡方面，热刺在煞科日成功赛和爱华顿惊险上岸。虽然第17名的成绩只能为他们带来1,080万英镑的排名奖金，但成功护级意味著他们保住了来季英超逾1亿英镑的「基本盘」，绝对是执番身彩。

相反，虽然韦斯咸击败了列斯联，但仍以第18名降落英冠，只能拿走810万英镑排名奖金。降班后他们的收入将大幅缩水，但受惠于「降落伞条款」，「锤仔帮」来季仍可获得相当于英超平均转播费55%的资金（约4,600万英镑），作为争取重返英超的本钱；若未能迅速升班，这笔援助资金将会逐年递减。

英超球队排名奖金

排名 球队 奖金(万镑)

1 阿仙奴 5,400

2 曼城 5,130

3 曼联 4,860

4 阿士东维拉 4,590

5 利物浦 4,320

6 般尼茅夫 4,050

7 新特兰 3,780

8 白礼顿 3,510

9 宾福特 3,240

10 车路士 2,970

11 富咸 2,700

12 纽卡素 2,430

13 爱华顿 2,160

14 列斯联 1,890

15 水晶宫 1,620

16 诺定咸森林 1,350

17 热刺 1,080

18 韦斯咸 810

19 般尼 540

20 狼队 270