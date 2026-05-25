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英超｜韦斯咸球迷怒轰班主苏利云出卖球会灵魂 查洛保云留下助球队重返英超

足球世界
更新时间：13:03 2026-05-25 HKT
发布时间：13:03 2026-05-25 HKT

韦斯咸在英超煞科日虽然赢波，但最终仍难逃降班英冠的厄运。赛后，韦斯咸球迷将怒火发泄在联合主席大卫苏利云（David Sullivan）身上，全场齐声高呼「你为了这个烂场地出卖了我们的灵魂」，令这位班主在比赛未结束便要仓皇逃离贵宾席。队长查洛保云表示愿意留下助球队重返英超。

球迷积怨大爆发 苏利云落荒而逃

整个赛季，韦斯咸球迷对球会管理层的不满情绪持续发酵。继上个月前副主席嘉伦布雷迪（Karren Brady）宣布辞职后，苏利云成为了球迷发泄怒火的唯一目标。当球队降班已成定局时，几乎整个伦敦球场的球迷都将矛头指向了苏利云，抗议他当年将球会从传统主场乌普顿公园（Upton Park）搬迁至现时的伦敦球场，认为这是球会失去灵魂及陷入困境的根源。面对排山倒海的指骂，苏利云只能在保安护送下，提早离开贵宾席。

队长保云愿意留队助球会重返英超

今仗为球队建功的队长查洛保云（Jarrod Bowen）赛后难掩失落：「我感到很心痛。这是一个可怕的处境，对于像我们这样规模的球会来说，降班真的非常痛苦。」
据悉，韦斯咸降班后需要筹集超过1亿英镑的资金，29岁的保云随即成为车路士及纽卡素等豪门的收购目标。不过，这位英格兰国脚却大派定心丸：「我还有合约在身。虽然一定会有转会传闻，但我想看到这家球会重返英超。现在我的愿景，就是带领球队回到那里。」
他总结了球队今季的失败：「我们今天做得足够好，但整个赛季却并非如此。最终，这取决于球员能否交出稳定的表现。去年我们在相似的情况下成功逃脱，但今年我们却付出了最沉重的代价。」

纽奴叹39分降班太奇怪

自去年9月接手并带领球队取得36分的领队纽奴（Nuno Espirito Santo），赛后向球迷致歉。他无奈地表示，这是一个「奇怪」的赛季，因为球队取得了39分却依然无法护级成功。虽然球会希望这位葡萄牙教头来季继续领军，但预计他将会选择离任，他说：「现在不是谈论我的时候，我们正处于一个艰难的时刻。我们必须经历这段悲伤的时期，理解球迷的沮丧和愤怒，这绝对是合情合理的。我们最需要做的，是感谢他们的支持。」

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