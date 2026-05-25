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英超｜般奴21次助攻创历史感自豪 卡域克派定心丸保证队长留队

足球世界
更新时间：12:04 2026-05-25 HKT
发布时间：12:04 2026-05-25 HKT

曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）在英超煞科战迎来职业生涯的里程碑！作客以3:0大胜白礼顿的赛事中，这位葡萄牙中场交出今季第21次助攻，正式超越阿仙奴传奇亨利（Thierry Henry）及曼城中场迪布尼（Kevin De Bruyne），成为英超史上单季「助攻王」。赛后他难掩兴奋，直言这是一个令人自豪的时刻；而刚刚正式「坐正」的曼联主帅卡域克（Michael Carrick）亦大派定心丸，深信这位中场核心来季定必留队，粉碎离队传闻。

般奴归功队友：伊云斯比我更有信心

历史性的一刻发生在比赛的第33分钟，般奴开出精准角球，由小将柏德列多古（Patrick Dorgu）头槌破网。入球后，曼联众将随即蜂拥而上将般奴团团包围，庆祝他打破这项封尘已久的纪录。
赛后，般奴难掩喜悦之情，他说：「这太美妙，我为此感到非常高兴，这绝对是一个非常自豪的时刻。坦白说，直到我如此接近纪录之前，我都没有去想这件事。今天我很有运气能做到。」
他更分享了入球背后的趣事，并将功劳归功于团队：「今天我真的够运。在我们为柏德列多古准备的那个死球战术上，庄尼伊云斯（Jonny Evans）比我更有信心，因为我本来不太确定他是否能用头槌顶入。我取得了助攻，但最重要的是我们赢波了，并以强势结束赛季。这些纪录之所以存在，全赖有我的队友。」

粉碎沙特挖角传闻 卡域克保证队长留效

在般奴写下历史的同时，其未来动向亦备受关注。去年夏天，沙特球会希拉尔曾准备以1亿镑(约10.56亿港元)转会费及高达2亿镑(约21.12亿港元)的三年合约利诱般奴加盟；加上其合约尚余13个月（球会有续约一年选项），并包含一条5,700万镑(约6亿港元)的海外球会买断条款，令外界担忧曼联今夏会面临队长离队的危机。
不过，新任正式主帅卡域克对此充满信心：「他对我们影响力极大，作为队长，他在各方面都以身作则。我没有任何理由去作他想。我们喜爱他的贡献，而他也热爱留在这里，我想大家都能看出来。他享受著足球，每场比赛都渴望留在场上拼搏，这非常美妙。」

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