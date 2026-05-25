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英超｜哥迪奥拿告别战曼城落败 领军十年「我真的很累」

足球世界
更新时间：07:34 2026-05-25 HKT
发布时间：07:34 2026-05-25 HKT

哥迪奥拿最后一次带领曼城出战，结局不完美，球队主场以1：2不敌阿士东维拉。但今季曼城成为本土赛双冠王，为哥帅执教蓝月10年画上句号。他承认自己「精疲力竭」，并坚持现在离开对球会是「正确的决定」。

哥帅最后一次带领曼城。路透社
哥帅最后一次带领曼城。路透社
哥迪奥拿在场上洒泪。路透社
哥迪奥拿在场上洒泪。路透社
贝拿度施华同样告别曼城。路透社
贝拿度施华同样告别曼城。路透社

「看到贝拿度哭时，我也哭了」

终场哨音响起，曼城以1：2不敌阿士东维拉。哥迪奥拿在球场上难掩激动情绪；此役同时是贝拿度施华和史东斯的告别战。谈及泪别时刻，哥帅说：「我不轻易哭泣，但当我看到贝拿度哭时，我也哭了。我说不要哭，但就这样发生了。那是非常特别的时刻，情绪实在太高涨了，我永远不会忘记。」

回顾执掌帅印十年后的离任，哥迪奥拿坦然表达了自己的疲惫：「我真的很累，说真的，我真的很累。我付出了一切，我们也做到了。我在巴塞隆拿和拜仁慕尼黑留下的记忆无与伦比，但我在这里积累10年回忆，比其他任何地方都要丰富。」

自2016年夏天执教以来，哥迪奥拿共带领球队出赛593场，取得423胜、77和及93负。他强调人与人之间的连结比锦标更为重要：「没有锦标我早就被解雇了，但令我快乐的并不是摆在家中陈列柜上的奖杯，而是我从第一天起与这座城市、职球员氜建立的回忆与联系。」

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