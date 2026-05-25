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英超｜十人车路士作客不敌新特兰 来季无缘欧洲赛

足球世界
更新时间：07:20 2026-05-25 HKT
发布时间：07:20 2026-05-25 HKT

车路士来季无缘欧洲赛。他们今晨于英超煞科战，作客新特兰有科芬拿于62分钟两黄一红被逐下，以1：2落败，最终以第10名冲线。

古斯图摆乌龙。路透社
古斯图摆乌龙。路透社
新特兰取得来年欧霸席位。路透社
新特兰取得来年欧霸席位。路透社
车路士来季无缘欧洲赛。路透社
车路士来季无缘欧洲赛。路透社
车路士62分钟起宿十人应战。路透社
车路士62分钟起宿十人应战。路透社

科芬拿62分钟两黄一红

「蓝战士」于开赛4分钟有高尔彭马获得一次机会，但他单刀射门乏力被扑出。之后战局由新特兰主导，主队先于25分钟有查尔晓美先开纪录，50分钟再有凭车路士的马路古斯图的乌龙球领先2：0。车路士之后虽然凭彭马于56分钟破蛋，但客军之后有科芬拿于62分钟被逐，球队最终以1：2落败。

车路士以14胜10和14负得52分，以第10名完成今季，来季无缘欧洲赛。新特兰则以14胜12和12负得54分，反压白礼顿升上第7位，取得来季欧霸资格。

安素费南迪斯疑挥手道别

赛后安素费南迪斯疑似向球迷挥手道别，至于球队来季将迎来新开始，由沙比阿朗素接掌帅印。完成今季临时顶替帅位的麦法兰，赛后总结蓝战士今季：「赛季结束的方式令人失望。以我们拥有的人才，本应跻身欧联，但我们一直表现不稳定，最终为此付出了代价，我们今天希望赢波，在逆境中尽力争取欧洲赛资格，但我们未能交出理想的表现。」

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