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英超｜利物浦锁定欧联最后一席 沙拿、罗拔臣感人告别

足球世界
更新时间：05:57 2026-05-25 HKT
发布时间：05:57 2026-05-25 HKT

利物浦今晨于英超煞科战，以1：1被宾福特逼和，无阻他们锁定英超最后一个欧联席位。今夏离队的沙拿和罗拔臣，感人告别「红军」

沙拿告别战献助攻

沙拿最后一次为利物浦披甲，贡献一记助攻，他于下半场58分钟在右路用左脚脚面传中，由居迪斯钟斯在中路接应、第一时间撞射入网，助利物浦以1：0领先宾福特。但红军64分钟失守，奇云舒哈迪接应左路传中头槌破门。

最终两军以1：1赛和。利物浦赛后以60分冲线，在般尼茅夫同日和波下，红军以3分力压对方锁定第5位，取得来季欧联资格。宾福特则因为今场和波，失落首次出战欧洲赛的入场券，需要来季再努力。

沙拿流下男儿泪。路透社
沙拿流下男儿泪。路透社
沙拿与罗拔臣相拥。美联社
沙拿与罗拔臣相拥。美联社
沙拿向晏菲路主场球迷挥手道别。路透社
沙拿向晏菲路主场球迷挥手道别。路透社
沙拿在告别战献助攻。美联社
沙拿在告别战献助攻。美联社

云迪积克：欧联资格是今季唯一正面事

利物浦今季季初经历祖达车祸离世的打击，早已无缘卫冕英超，最终取得来季欧联资格，队长云迪积克总结今季时表示：「（取得欧联入场券）是今季唯一正面的事，也是我们在这个糟糕赛季中，应该争取到的最基本成果，现在我们将向球会的传奇球员道别。这是我职业生涯中最具挑战的一年，但我们是利物浦，我们总会从逆境中变得更强。」

告别球队的传奇，正是效力红军多年、确定季后离队的沙拿和罗拔臣，两人分别于74和83分钟被调离阵，接受晏菲路球迷起立鼓掌，他们均眼泛泪光。他们赛后接受队友列队欢送，其中沙拿表示：「我哭了很多，比我这辈子哭过的次数加起来都要多，但离开这样一个地方实在太难了，我在训练场也有哭。我其实不是一个容易动情的人；你们看到的我总是坚强、斗志旺盛。但在内心深处，我像个小孩子一样。」

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