英超｜热刺1球小胜爱华顿 两分压韦斯咸护级成功

英超煞科日，焦点落在最后一支降班球队，是热刺还是韦斯咸。热刺主场以1：0击败爱华顿，韦斯咸则主场以3：0力挫列斯联。最终热刺保持两分优势，成为护级战中的赢家；韦斯咸则与般尼和狼队，来季一齐降落英冠。

罗美路现身打气

赛前热刺得38分排第17位，领先降班区的韦斯咸2分；护级成功与否，主动权落在热刺手上。受伤的队长罗美路，赛前因回到阿根廷、不留英国支持球队而被轰；但他最终回到主场的观众席，现身支持球队踢这场生死战。

这支英超「Big 6」球队甫开赛强攻，6分钟一次右路角球，最终干拿加历查转身起左脚，射中网侧。在饮水暂停后热刺攻势稍为放缓，爱华顿慢慢找回节奏，但未能制造太大具威胁埋门。

罗美路现身打气。法新社

祖奥包连夏的入球，助热刺护级成功。法新社

迪沙比领军护级成功。法新社

祖奥包连夏一箭定江山

热刺于35分钟的角球攻势，再次制造险象，但奇云丹素无人看管下的头槌，顶中队友李察利臣后被爱华顿门将比克福特轻松没收。主队终于在43分钟打开纪录，祖奥包连夏的头槌顶中柱，但他随即起左脚补中，助热刺领先1：0。至于韦斯咸则半场以0：0赛和列斯联

47分钟，卡路士艾卡拉斯于右路K角位起左脚，比克福特本可以将皮球一抱入怀，但最终甩手出底线，险些令球队再次失守。战至67分钟，另一场韦斯咸由保云开出角球，由卡斯迪兰奴斯头槌破网开纪录；此时热刺和韦斯咸分别以1：0领先对手，若以此比分完场，热刺仍会以2分力压韦斯咸。

韦斯咸3：0列斯联

韦斯咸于79分钟凭保云增添纪录，以2：0领先列斯联；他们于94分钟再凭哥林威尔逊将纪录改写至3：0并率先完场。热刺此时进入最后的9分钟补时，仍然以1：0领先爱华顿；坚士基于98分钟飞身扑走爱华顿的泰列基佐治的射门，力保不失。热刺最终保持两分优势，力压韦斯咸，护级成功。