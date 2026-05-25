世界杯2026‧列强点评│费达历高华维迪坐阵中后场无忧 乌拉圭缺射手难走远
更新时间：10:00 2026-05-25 HKT
发布时间：10:00 2026-05-25 HKT
发布时间：10:00 2026-05-25 HKT
乌拉圭于2010世界杯勇夺第4名后，过去3届走势如下，上季更在分组赛出局。今届美加墨世界杯，该队有大熟大勇的费达历高华维迪坐镇中场，防线又有荷西基文尼斯等猛将，要在H组突围而出并不困难，可是队内锋线无大将，达云纽尼斯无力撑起锋线，在淘汰赛难走远。
达云纽尼斯挂头牌难予人信心
乌拉圭在上届世杯以小组第3名出局，随后2大射手卡云尼和苏亚雷斯宣布退出国家，意味球队进入新时代。然而球队锋线出现青黄不接的问题，头牌前锋已是曾效力利物浦的达云纽尼斯，可是他今季转投希拉尔后未能改善把握力差的问题，上半季于沙特阿拉伯联赛16次上阵仅入6球下，因球队外援过剩而被除名，自2月起再无为球队上阵，目前状态成疑。
中后场实力佳 小组出线无阻力
幸好球队中后者实力不俗，中场核心是皇家马德里星将费达历高华维迪，攻守全能的他今季各赛事共为皇马贡献9入球13助攻，其身边又有擅长扫荡的曼纽尔乌加迪，后者虽然于曼联表现平平，但过去在国际赛特别醒神，世界杯可望交出好表现。后防方面，中坚有巴塞隆拿队长朗奴阿拿奥祖和马德里体育会的荷西基文尼斯，两人级数高令球队防线稳固。乌拉圭在H组最大对手只有西班牙，晋级机会浓，但淘汰赛因攻力差并不乐观。
乌拉圭世界杯H组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
16-06 早上6:00 沙特阿拉伯
22-06 早上6:00 佛得角
27-06 早上8:00 西班牙
乌拉圭焦点球员
费达历高华维迪
位置：中场
出生日期：22-07-1998
效力球会：皇家马德里
国际赛上阵/入球：73场/9球
曼纽路尔乌加迪
位置：中场
出生日期：11-04-2001
效力球会：曼联
国际赛上阵/入球：36场/1球
达云纽尼斯
位置：前锋
出生日期：24-06-1999
效力球会：希拉尔
国际赛上阵/入球：38场/13球
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