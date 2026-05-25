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英超煞科日｜热刺生还、韦斯咸降班 来季欧战资格一览

足球世界
更新时间：01:27 2026-05-25 HKT
发布时间：01:27 2026-05-25 HKT

英超煞科日10场同一时间开赛，欧战资格和护级战成为焦点。由于阿士东维拉以第4名冲线，前5名获得欧联资格。护级方面，热刺和韦斯咸齐齐赢波，前者以两分之压力保来季英超席位。

哥帅最后一场带领曼城，与同样将告别的施华拥抱。美联社
哥帅最后一场带领曼城，与同样将告别的施华拥抱。美联社
维拉第4名冲线。美联社
维拉第4名冲线。美联社

欧联资格：维拉第4冲线 头5名获入场券

由于已确定透过头5名取得欧联资格的阿士东维拉，早前在欧霸杯封王；若果维拉于英超最终以第5名冲线，以第6名完季的球队亦可以获得来季欧联入场券。

但维拉今晨作客曼城以2：1击败对手，最终以第4名冲线，令英超来季只会有前五名球队获得欧联资格，获得入场券的分别为阿仙奴、曼城、曼联、维拉和利物浦。

欧霸资格：新特兰反压白礼顿升第7

而第6、7名球队则获得欧霸资格。般尼茅夫作客以1：1赛和诺定咸森林，以第6名完成。至于新特兰主场以2：1击败十人应战的车路士，反压以0：3不敌曼联的白礼顿升上第7位。因此来季取得欧霸入场券的球队为般尼茅夫和新特兰。

而跌落第8位的白礼顿，则获得欧协联资格。至于车路士则以第10名冲线，来季无缘欧战。

迪沙比带领热刺护级成功。美联社
迪沙比带领热刺护级成功。美联社
祖奥包连夏一箭定江山。美联社
祖奥包连夏一箭定江山。美联社
韦斯咸降班。美联社
韦斯咸降班。美联社

护级大战：热刺生还 韦斯咸降班

热刺赛前以2分领先第18位的韦斯咸，「锤仔帮」近乎唯一能够护级的情境，是他们自己全取3分，而同时热刺输波；数字上若热刺和波而韦斯咸赢波，后者亦能追至同分，但由于后者得失球大幅落后，他们要取得双位数的胜利才可以扭转命运。

热刺最终凭祖奥包连夏一箭定江山，以1：0击败爱华顿。即使韦斯咸主场以3：0击败列斯联，锤仔帮仍然以2分之差，护级梦碎。最终热刺生还，韦斯咸、般尼和狼队来季英冠见。

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