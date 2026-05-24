足总杯｜保罗获「锦囊」救三极刑明言再踢两年 吴伟超赞东区展现香港人不放弃精神

东区在今日（24日）的「冠忠巴士60周年足总杯」4强战中，十人应战下凭互射十二码以总比数5:3淘汰高力北区，昂然杀入决赛。40岁门将保罗连救三球极刑成为最大功臣，赛后他透露全靠守门员教练的「锦囊」，并大派定心丸明言下季100%留队；主教练吴伟超则大赞球队由护级份子蜕变成足总杯决赛球队，完美展现了香港人永不放弃的拼搏精神。

保罗大派定心丸：下季100%留队把关

东区今仗有超过70分钟需要十人应战，最终将比赛拖入互射十二码阶段。40岁老将保罗在关键时刻连扑三球，他赛后将功劳归于教练团队的准备：「互射十二码前，守门员教练给了我对手射门习惯的详细资料，让我在那一刻做出了准确判断。」

谈及来季去向，这位表现神勇的门将向球迷大派定心丸：「虽然还未正式动笔，但我下季100%会留在东区。我觉得自己还能多踢一到两年。」此外，对于成为今年港超联「最佳守门员」的大热，保罗坦言十分期待下周的结果，希望能首度染指该项殊荣。

吴伟超：逆境拼搏正是香港人精神

东区今季季初并不被看好，如今却距离足总杯锦标只差一步。主帅吴伟超赛后难掩激动，直言球队是「新星班」的缩影：「季初包括我们自己在内，都没人看好这支慢慢拼凑出来的球队。但我一直灌输球员不要放弃，这正正就是我们香港人的精神。今日就算逆境下十人应战，他们依然拚搏到底，将这种精神发挥得淋漓尽致。」

外界关注东区若在决赛击败大埔夺冠，会否有资格出战亚洲赛。吴伟超坦言球队早前确实未有申请亚洲足协牌照：「因为我们今年的最终目标只是护级，直到六轮前才通过努力成功达标。我们确实没想过能入决赛，但如果真的有机会拿下冠军，我相信球会一定会著手准备亚洲赛的相关事宜。」

决赛将硬撼实力强横的大埔，吴伟超呼吁更多球迷入场支持东区：「大埔是强队，希望下一场有更多市民入场『锄强扶弱』，为我们这班肯拼搏的球员加加油，我们一定会踢好每一分钟去享受决赛！」