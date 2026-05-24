足总杯｜十人东区血战互射十二码 保罗连救三球5:3退北区晋级

「冠忠巴士60周年足总杯」今日（24日）于旺角大球场上演第2场4强激战，东区与高力北区合演了一场峰回路转的经典战役。东区在下半场有入球功臣雷尔斯领红被逐，十人应战下被高力北区逼和2:2。双方激战至互射十二码阶段，东区40岁老将门将保罗大发神威，连扑对手三球十二码，在十二码以3:1击败对手，最终带领东区以总比数5:3淘汰高力北区，惊险夺得最后一个决赛席位。

里奥先拔头筹 东区半场占优

今仗在下午高达32度的炎热天气下进行，两军开局踢得较为保守，以传控试探为主，节奏偏慢。战至32分钟，东区把握一次后场长传反击，9号前锋里奥长途奔袭，趁高力北区后防失误，单刀面对门将冷静推射破网，先开纪录。

落后的高力北区随即反扑，43分钟，前锋古杜拉接应长传，利用速度力压守卫拉开身位，起脚劲射直飞死角扳平1:1。不过仅4分钟后，东区再度发难，雷尔斯接应队友底线突破传中，门前撞射得手，助东区半场以2:1再度领先。

风云突变 雷尔斯染红被逐

换边后场上风云突变，56分钟，双方在一次角球攻势中发生争执，上半场建功的雷尔斯推跌对手，被球证出示第二面黄牌，「两黄一红」被逐离场，令东区陷入十人应战的绝对劣势。

踢多一人的高力北区随即大举压上狂攻，66分钟东区门前一片混乱，有北区球员跌倒，球证直指十二码点，高力北区由70号格兰特操刀中鹄，追成2:2平手。被追平兼踢少一人的东区随后展现出极强韧性，全军退守筑起血肉长城，成功抵挡对手如潮水般的攻势，将比赛拖入加时。

保罗化身救世主 连扑三极刑

加时赛中，高力北区继续呈围攻之势，但东区在门将保罗的高飞低扑带领下力保不失，双方需以残酷的互射十二码分胜负。

在互射十二码阶段，高力北区先下一城，其后门将李瀚灏更神勇扑出东区的射门。正当北区形势大好之际，东区40岁门将保罗挺身而出成为球队「救世主」。这位老将展现出惊人的判断力与反应，奇迹般连续扑出高力北区三个十二码，瞬间扭转乾坤！最终东区凭借保罗的神级发挥，在十二码以3:1击败对手，最终以总比数5:3气走高力北区，昂然杀入足总杯决赛。东区将会在决赛中对阵大埔。