西甲│卡华积谢幕战送助攻当选最佳球员 动情告别皇马：5年4夺欧联黄金一代落幕﹗

今夏约满离开皇家马德里的守将卡华积和阿拉巴，周六西甲煞科战最后一次披上银色舰队球衣，两人合力领军主场4:2击败毕尔包完美告别，交出助攻的前者更当选比赛最佳球员。这名青训出身的队长赛后动情告别，直言皇马是其人生，现在圆满离开，同时他是皇马于2013至18年间4夺欧联最后一位离开的冠军成员，他感慨黄金一代正式落幕。

卡华积、阿拉巴谢幕战正选上阵

卡华积和阿拉巴今场俱正选上阵，并在末段先后换出，离开时得到全场皇马球迷鼓掌致谢。34岁的卡华积开赛12分钟就助攻干沙路加西亚先开纪录，全场还有2次关键传球、4次长传，还3次夺回控球权，谢幕战当选比赛最佳球员，别具意义。

卡华积：皇马是我的人生

此子于皇马青训系统出身，2012年因未能提升上一队而转投利华古逊，翌年回归并一直效力球会至今。他赛后在球场中央向球迷致词时，直言银河舰队就是其人生：「今天我走出球场，看到球迷为我制作的巨型Tifo时，怎能不动情。皇马不止是我一生的球会，它就是我的人生。我几乎一出生就是皇马球迷，我在这里23年了，经历了所有级别，并与这家球会赢得所有冠军，亦成为了队长。所以我离开时非常幸福，也非常圆满。」

最后一位离队的欧联黄金一代成员

卡华积合共为皇马取得26个冠军，包括6座欧联奖杯，他亦是队内唯一一位经历过2013至18年间4夺大耳朵杯的冠军成员。随着此子离开，皇马连夺欧联的黄金岁月亦告一段落，卡华积感慨道：「我想起了那个黄金时代。随着我离开，我们为这个美妙的时代划上句号。5年4座欧联奖杯，C朗拿度、卡斯拿斯、安察洛堤、施丹，他们让我们变得强大，并把我们带到最高处。」

皇马球员亦围圈抛起阿拉巴。路透社

皇马球员亦围圈抛起阿拉巴。路透社

阿拉巴表示享受5年皇马岁月。路透社

阿拉巴表示享受5年皇马岁月。路透社

阿拉巴完成5年皇马岁月

而阿拉巴则告别皇马5年岁月，他赛后用英文致词：「我用英语说，是为了表达我真正的感受。我非常感激，不仅为这一刻感到感激，也为过去5年的一切感激。作为一个人、一个球员，我成长了。我很享受在这里度过的5年时间，这是一家特别、世界上最好、最出色的球会。」