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德国杯│哈利卡尼戴帽收官 全季入61球球多项纪录 其中一项尘封98年

足球世界
更新时间：12:56 2026-05-24 HKT
发布时间：12:56 2026-05-24 HKT

拜仁慕尼黑前锋哈利卡尼(Harry Kane)在周六德国杯决赛大演帽子戏法，除了领军3:0击败史特加捧杯外，个人还打破多项入球纪录。此子全季各赛事共入61球，成为98年来首位单季入60球或以上的英格兰球员，亦是2014至15球季的C朗拿度后，第一位单季收录至少60个入球的五大联赛球员。卡尼完美结束本季拜仁所有赛事，之后就会代表英格兰参加世界杯。

德国杯每场有士哥 6场狂轰10球

哈利卡尼今场下半场连入3球，以一己之力协助拜仁赢得失落了6年的德国杯。他在今届德国杯由首轮起，直到决赛都有入球，6场共入10球，成为德国杯史上第3位每圈都有士哥的球员，前2人分别是1976至77球季效力科隆的迪特梅拿，以及1986至87球季效力史特加踢球者的古顿巴治。同时卡尼今季所有比赛对阵史特时共入6球，是他职业生涯首次在单一赛季6次攻破周一球队的大门。

C朗后首位单季入60球以上的五大联赛球员

而这名英格兰中锋全季共为拜仁攻入61球，是98年来首次单季攻入60球或以上的英格兰球员，对上一位是1927至28球季的迪斯甸恩，他当季为爱华顿共入67球。而放眼五大联赛，最近一位同一季至少入60球的球员，就是2014至15球季效力皇家马德里的C朗，卡尼成为11年来首位做到的五大联赛球员。此子赛后喜言：「我一直非常期待这场决赛，因为我从队友们听了很多关于这场比赛的事。我想让他们骄傲，让球迷骄傲，在一场如此特别的决赛中上演帽子戏法，感觉非常特别，我真的非常自豪。」

完季后与拜仁倾续约

完美完成本季的球会赛事后，卡尼将稍事休息，然而向英格兰代表队报到备战世界杯。同时他指还会与球会倾谈续约：「我会在赛季结束之后，继续续约的话题。之后还有世界杯，所以我要更加努力。」

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