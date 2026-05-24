Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国杯│拜仁慕尼黑3:0史特加 时隔6年再夺冠兼做国内双冠王

足球世界
更新时间：12:29 2026-05-24 HKT
发布时间：12:29 2026-05-24 HKT

周六德国杯决赛，拜仁慕尼黑在中锋哈利卡尼(Harry Kane)大演帽子戏法下，3:0击败史特加封王，时隔6年再在此赛事夺冠。同时这支德国豪门亦是自2019至20球季以来，首度成为国内双冠王，球队亦以这个锦标送别季尾离队的中场哥列斯卡(Leon Goretzka)。

哈利卡尼下半场连入3球

拜仁今场主导比赛，拥有65%控球率，但一直受制于史特加的严密防线，双方半场互交白卷。前者直到55分钟终于打破僵局，哈利卡尼接应锋将米高奥利斯的传中，伏兵远柱顶槌破网。他们开纪录后越踢越顺，卡尼于80和补时2分钟再有进帐完成帽子戏法，大胜3:0，队史第21次赢出德国杯。

时隔6年再做国内双冠王

拜仁过去5届失落德国杯，如今时隔6年再次夺冠，球员在呜笛后都相当兴奋。而他们对上一次、即2019至20球季赢得德国杯时，同时亦取得德甲冠军，今届再次做到成为国内双冠王，如果连同季前的德国超级杯，尽榄国内3冠。大军亦将冠军送矛季尾离队的中场哥列斯卡，这名效力球队8年的德国中场，在90分钟后备上阵感受夺冠氛围，他赛后矢言：「我觉得赛后不是告别派对，而是大家一起庆祝德国杯，我会这样看待赛后的仪式，我不想让事情围绕展开。」

冠军奖杯送别哥列斯卡

有趣的是，哥列斯卡在拜仁8年间，有份上阵的决赛从未输过，他成功带著这不败走势结束拜仁生涯。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
3小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
18小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
23小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
2小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
3小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
18小时前
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
4小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
3小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT