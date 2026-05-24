德国杯│拜仁慕尼黑3:0史特加 时隔6年再夺冠兼做国内双冠王

周六德国杯决赛，拜仁慕尼黑在中锋哈利卡尼(Harry Kane)大演帽子戏法下，3:0击败史特加封王，时隔6年再在此赛事夺冠。同时这支德国豪门亦是自2019至20球季以来，首度成为国内双冠王，球队亦以这个锦标送别季尾离队的中场哥列斯卡(Leon Goretzka)。

哈利卡尼下半场连入3球

拜仁今场主导比赛，拥有65%控球率，但一直受制于史特加的严密防线，双方半场互交白卷。前者直到55分钟终于打破僵局，哈利卡尼接应锋将米高奥利斯的传中，伏兵远柱顶槌破网。他们开纪录后越踢越顺，卡尼于80和补时2分钟再有进帐完成帽子戏法，大胜3:0，队史第21次赢出德国杯。

时隔6年再做国内双冠王

拜仁过去5届失落德国杯，如今时隔6年再次夺冠，球员在呜笛后都相当兴奋。而他们对上一次、即2019至20球季赢得德国杯时，同时亦取得德甲冠军，今届再次做到成为国内双冠王，如果连同季前的德国超级杯，尽榄国内3冠。大军亦将冠军送矛季尾离队的中场哥列斯卡，这名效力球队8年的德国中场，在90分钟后备上阵感受夺冠氛围，他赛后矢言：「我觉得赛后不是告别派对，而是大家一起庆祝德国杯，我会这样看待赛后的仪式，我不想让事情围绕展开。」

冠军奖杯送别哥列斯卡

有趣的是，哥列斯卡在拜仁8年间，有份上阵的决赛从未输过，他成功带著这不败走势结束拜仁生涯。