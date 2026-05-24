Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026‧列强点评│沙特阿拉伯重回福地美国 或受益扩军以最佳第3争出线

足球世界
更新时间：11:41 2026-05-24 HKT
发布时间：11:41 2026-05-24 HKT

今届美加墨世界杯是沙特阿拉伯第7度于决赛周亮相，他们除了在1994美国世界杯首次亮相时于16强才止步外，其后5次均在小组赛下马。幸好今届世杯扩军至48队，小组第3仍有望以最佳第3名的身份出线，沙特重回福地有望突破樽颈，突破分组赛杀入淘汰阶段。

沙特94世杯踢出惊喜 32年后重回福地

沙特于1994年首次在世界杯决赛周亮相，当年踢出惊喜，小组赛以2:1和1:0分别击败摩洛哥及比利时，随小组首名荷兰跻身淘汰阶段，最终于16强不敌瑞典。他们之后再5次跻身决赛周，全部于分组赛出局，但过去2届各赢1场。今届沙特被分到H组，同组对手有西班牙、乌拉圭和佛得角，后者是世杯初哥兼实力平平，沙特如果保持近2届水准赢波，就算只得3分也好，仍有望成为8支最佳第3名的球队之一，取得出线名额在福地美国再闯淘汰赛。

赢到佛得角就有望出线

而沙特在上届世界杯曾缔造最大冷门，分组首战以2:1击败阿根廷，队长兼攻击皇牌艾达沙利射入奠胜入球。34岁的后者今届再度领军出击，他在拥有多名星级外援的希拉尔中，亦能坐稳正选，可见宝刀未老。此子今季各赛事为希拉尔上阵38场，收录11球、8助攻，其演出好坏成为球队能否突破分组赛的关键。

沙特阿拉伯世界杯H组赛程

日期    开赛时间(香港时间)    对手
16-06    早上6:00    乌拉圭
21-06    深夜12:00    西班牙
27-06    早上8:00    佛得角


沙特阿拉伯焦点球员

艾布杜哈密
位置：后卫
出生日期：18-07-1999
效力球会：朗斯
国际赛上阵/入球：53场/1球

沙特阿拉伯后卫艾布杜哈密。路透社
沙特阿拉伯后卫艾布杜哈密。路透社

沙利艾谢里
位置：前锋
出生日期：01-11-1993
效力球会：伊蒂哈德
国际赛上阵/入球：55场/18球

沙特阿拉伯前锋沙利艾谢里。美联社
沙特阿拉伯前锋沙利艾谢里。美联社

艾达沙利
位置：前锋
出生日期：19-08-1991
效力球会：希拉尔
国际赛上阵/入球：107场/26球

 

沙特阿拉伯前锋艾达沙利。美联社
沙特阿拉伯前锋艾达沙利。美联社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
2小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
18小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
23小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
2小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
3小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
18小时前
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
4小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
3小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT