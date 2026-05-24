世界杯2026‧列强点评│沙特阿拉伯重回福地美国 或受益扩军以最佳第3争出线

今届美加墨世界杯是沙特阿拉伯第7度于决赛周亮相，他们除了在1994美国世界杯首次亮相时于16强才止步外，其后5次均在小组赛下马。幸好今届世杯扩军至48队，小组第3仍有望以最佳第3名的身份出线，沙特重回福地有望突破樽颈，突破分组赛杀入淘汰阶段。

沙特94世杯踢出惊喜 32年后重回福地

沙特于1994年首次在世界杯决赛周亮相，当年踢出惊喜，小组赛以2:1和1:0分别击败摩洛哥及比利时，随小组首名荷兰跻身淘汰阶段，最终于16强不敌瑞典。他们之后再5次跻身决赛周，全部于分组赛出局，但过去2届各赢1场。今届沙特被分到H组，同组对手有西班牙、乌拉圭和佛得角，后者是世杯初哥兼实力平平，沙特如果保持近2届水准赢波，就算只得3分也好，仍有望成为8支最佳第3名的球队之一，取得出线名额在福地美国再闯淘汰赛。

赢到佛得角就有望出线

而沙特在上届世界杯曾缔造最大冷门，分组首战以2:1击败阿根廷，队长兼攻击皇牌艾达沙利射入奠胜入球。34岁的后者今届再度领军出击，他在拥有多名星级外援的希拉尔中，亦能坐稳正选，可见宝刀未老。此子今季各赛事为希拉尔上阵38场，收录11球、8助攻，其演出好坏成为球队能否突破分组赛的关键。

沙特阿拉伯世界杯H组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

16-06 早上6:00 乌拉圭

21-06 深夜12:00 西班牙

27-06 早上8:00 佛得角



沙特阿拉伯焦点球员

艾布杜哈密

位置：后卫

出生日期：18-07-1999

效力球会：朗斯

国际赛上阵/入球：53场/1球

沙特阿拉伯后卫艾布杜哈密。路透社

沙利艾谢里

位置：前锋

出生日期：01-11-1993

效力球会：伊蒂哈德

国际赛上阵/入球：55场/18球

沙特阿拉伯前锋沙利艾谢里。美联社

艾达沙利

位置：前锋

出生日期：19-08-1991

效力球会：希拉尔

国际赛上阵/入球：107场/26球

沙特阿拉伯前锋艾达沙利。美联社