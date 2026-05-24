世界杯2026‧列强点评│沙特阿拉伯重回福地美国 或受益扩军以最佳第3争出线
更新时间：11:41 2026-05-24 HKT
发布时间：11:41 2026-05-24 HKT
发布时间：11:41 2026-05-24 HKT
今届美加墨世界杯是沙特阿拉伯第7度于决赛周亮相，他们除了在1994美国世界杯首次亮相时于16强才止步外，其后5次均在小组赛下马。幸好今届世杯扩军至48队，小组第3仍有望以最佳第3名的身份出线，沙特重回福地有望突破樽颈，突破分组赛杀入淘汰阶段。
沙特94世杯踢出惊喜 32年后重回福地
沙特于1994年首次在世界杯决赛周亮相，当年踢出惊喜，小组赛以2:1和1:0分别击败摩洛哥及比利时，随小组首名荷兰跻身淘汰阶段，最终于16强不敌瑞典。他们之后再5次跻身决赛周，全部于分组赛出局，但过去2届各赢1场。今届沙特被分到H组，同组对手有西班牙、乌拉圭和佛得角，后者是世杯初哥兼实力平平，沙特如果保持近2届水准赢波，就算只得3分也好，仍有望成为8支最佳第3名的球队之一，取得出线名额在福地美国再闯淘汰赛。
赢到佛得角就有望出线
而沙特在上届世界杯曾缔造最大冷门，分组首战以2:1击败阿根廷，队长兼攻击皇牌艾达沙利射入奠胜入球。34岁的后者今届再度领军出击，他在拥有多名星级外援的希拉尔中，亦能坐稳正选，可见宝刀未老。此子今季各赛事为希拉尔上阵38场，收录11球、8助攻，其演出好坏成为球队能否突破分组赛的关键。
沙特阿拉伯世界杯H组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
16-06 早上6:00 乌拉圭
21-06 深夜12:00 西班牙
27-06 早上8:00 佛得角
沙特阿拉伯焦点球员
艾布杜哈密
位置：后卫
出生日期：18-07-1999
效力球会：朗斯
国际赛上阵/入球：53场/1球
沙利艾谢里
位置：前锋
出生日期：01-11-1993
效力球会：伊蒂哈德
国际赛上阵/入球：55场/18球
艾达沙利
位置：前锋
出生日期：19-08-1991
效力球会：希拉尔
国际赛上阵/入球：107场/26球
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