足总杯｜大埔挫流浪闯足总杯决赛 主帅李志坚：大业未成仲差一步

「冠忠巴士60周年足总杯」4强战，大埔周六在旺角大球场2:0击败标准流浪杀入决赛，距离冠军和亚洲赛资格仅差一步，「绿战士」主帅李志坚言大业未成，并指知道会有困难，但仍希望可以决赛都能够取胜，他亦透露外借流浪的三名球员在完约后亦不会归队。

大埔主帅坚sir：大业未成仲差一步

大埔今场下半场凭帕特华维迪和伊高沙托尼先后建功，助「绿战士」闯入足总杯决赛，除了为今季继高级组银牌外有望再添一座奖杯外，也可争夺来年亚冠2的名额，大埔主帅坚sir直言：「我觉得大业未成，仲差一步。」他亦指：「其实都可以见到今日其实都好困难，赛前自己都有啲担心，因为今日嘅天气啦，同就算你知对手踢法都好对手都会知我哋，所以到最后见到2:0我都觉得系prefect，希望可以keep到同下个礼拜都赢到。」大埔上一次杀入足总杯决赛已经是2018年，当时亦是由坚sir带队，最终以1:2惜负杰志，对于再带领大埔再杀入足总杯决赛他则表示：「多多益善啦，尽力打！」他亦表示好开心可以见到球员齐上齐落争取锦标。

大埔今季外借至标准流浪的郑子森、冯冠鸣和林乐贤，今场因借用条款未有出场，坚sir表示3子未有倒戈上阵对胜负影响不大，他亦透露3人在租借完结后亦会完约，届时也不会归队并透露他们已落脚第二队。

叶嘉宇认今场输经验失12码。摄影：魏国谦

叶嘉宇指满意今季自己表演。摄影：魏国谦

叶嘉宇认今场输经验失12码

叶嘉宇今季加盟标准流浪，今场亦完成本季最后一场赛事，赛后受访总结今季表现说：「其实我自己系好满意今季自己嘅表演，因为其实我季初都估唔到，首先有出场机会先啦，然后亦都估唔到自己踢落系可以跟翻港超嘅节奏，然后都可以一路Keep住个水平直到完季。」提到第二球被马卡雷拿驳得12码叶嘉宇坦言：「自己输经验啦，其实𠮶下佢突然加速我都已经知「奶嘢」，所以都冇办法真系自己输经验。」

记者/摄影：魏国谦