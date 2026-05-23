足总杯｜大埔2:0击败标准流浪 「绿战士」相隔8年再闯足总杯决赛

周六（23日）旺角大球场上演「冠忠巴士60周年足总杯」4强，由大埔对上标准流浪，最终绿战士下半场凭帕特华维迪和伊高沙托尼先后建功，最终以2:0击败标准流浪，杀入足总杯决赛。

大埔上半场攻势十分猛烈，仅3分钟就先有陈肇钧门前转身抽射，但被叶嘉宇扑出，21分钟再有加比尔接应角球顶向远柱，但被叶嘉宇身后的韦建豪拦出，36分钟轮到流浪机会，由安沙带领反击直传，刘智乐窄角度接应起脚但高出，双方以0:0返回更衣室。

但易边后51分钟标准流浪失守，大埔有伊高沙托尼传中但被叶嘉宇托出，惟皮球打出不远被帕特华维迪「执鸡」撞射为「绿战士」打开记录，69分钟马卡雷拿接应伊高沙托尼传球杀入禁区，但被叶嘉宇出手绊到，球证直指12码并由伊高沙托尼操刀得手，大埔将优势扩大至2:0，其后流浪发起反扑但都被未能攻破大埔严防，最终「绿战士」保持比分击败标准流浪，球队睽违8年再闯足总杯决赛。

记者/摄影：魏国谦