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西甲│贝拿度施华倾向加盟马体会 欲世杯前签约2年 网民担心与施蒙尼格格不入

足球世界
更新时间：15:53 2026-05-23 HKT
发布时间：15:53 2026-05-23 HKT

今夏离开曼城的葡萄牙中场贝拿度施华(Bernardo Silva)，据报视马德里体育会为理想的下一站，并希望在世界杯开始前落实，预计将会签约2年，还有续约一年的条款。然而床单军团教练施蒙尼向来不擅长，又不喜欢起用技术型中场，网民担他贝拿度施华与施蒙尼格格不入，登陆西甲不会成功。

施华视马体会为理想下一站

贝拿度施华早前决定今夏离开曼城，结束自己9年的蓝月生涯，并计划于美加墨世界杯展开前确定去向。这名31岁葡萄牙中场一直向往加盟巴塞隆拿，但西班牙《马卡报》透露此子现时更倾向加盟马德里体育会，双方已近接触并接近成事阶段，目前只余薪金未达成一致。施华目前于曼城的年薪为1800万欧罗，床单军团难负担此金额，但球员本人都知道不会领取相若的人工，接受减薪加盟，令交易有望在日内落实。

外界担心与施蒙尼格格不入

然而马体会教练施蒙尼向来不喜欢技术型中场，队长佐治高基亦犹出道时的天才横溢，被他改造至变成工兵型中场，网民担心贝拿度施华来到床单军团会格格不入，并失败告终。

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