西甲｜艾比路亚宣布将离任皇家马德里帅位 不会加入摩连奴教练团

西甲今季深夜煞科，皇家马德里主帅艾比路亚于赛前记者会确认，将于赛季结束后离任，预计其帅位将由摩连奴接替。他表示「留下来与他合作不可能」，并希望这只是再见而非永别。

摩连奴势回巢执教皇马。美联社

艾比路亚不会加入摩连奴的教练团。美联社

皇马今季无冠军落袋。美联社

「留下来与他合作不可能」

艾比路亚今年1月接替沙比阿朗素，由皇马B队主帅升任一队主帅；皇马今季将以亚军冲线西甲，其他赛事亦悉数出局，确认连续两季无冠军落袋。皇马在西甲煞科战将主场迎战毕尔包，艾比路亚在赛前记者会表明季后将会离任，并谈及势将回巢的摩连奴：「摩连奴有他出色的技术团队，身边有很多好人，如果他来到马德里，会带同自己的班底来到。我留下来跟他合作是不可能的。至于我的未来，从周一开始我会认真考虑。」

「希望是再见而非永别」

艾比路亚曾于2009至2016年效力皇马，他希望今场并非与球会的最终告别，「我希望这是『再见』而非『永别』。我一直视这里为我的家，以各种身份效力马德里已有20年，这将是我今季作为皇马主帅的最后一场比赛，但我不知道这是否我人生中，最后一次执教皇马。世事难料，我会尝试好好享受这场比赛，并争取胜利。」