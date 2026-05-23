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世界杯｜拉舒福特获召感谢艾马利、费历克 只字不提曼联被轰

足球世界
更新时间：06:19 2026-05-23 HKT
发布时间：06:19 2026-05-23 HKT

世界杯即将揭幕，各队陆续点兵，拉舒福特一如所料在英格兰阵中。他形容重新入选是「兜兜转转回到原点」的时刻，感谢阿士东维拉主帅艾马利和巴塞隆拿主帅费历克，帮助他重拾高峰，但只字未提曼联。

拉舒福特曾外借维拉。法新社
拉舒福特曾外借维拉。法新社
拉舒福特获杜曹征召，将出战世界杯。法新社
拉舒福特获杜曹征召，将出战世界杯。法新社
拉舒福特今季效力巴塞表现出色。美联社
拉舒福特今季效力巴塞表现出色。美联社

拉舒福特在效力曼联时，经历一段低潮，更未能入选修夫基2024欧国杯大军名单。他其后曾外借阿士东维拉，今季再外借巴塞，重拾最佳状态，因而再度获得英格兰征召。他表示这两次外借经历，帮助他在个人和职业层面均得到成长。他在2024/25下半季效力维拉，上阵17场攻入4球；今季外借巴塞更射入14球并贡献14次助攻。

「兜兜转转回到原点的时刻」

他在Instagram发文承认未能入选欧国杯大军的失落，成为他奋起的动力：「今天对我来说是兜兜转转回到原点的时刻，从绝望到喜悦，未能入选2024年欧国杯大军帮助我，作为球员和一个人都得到成长，更重要的是，给了我奋斗的目标。非常感谢这次机会，我迫不及待穿上球衣征战世界杯。」他又在Story补充道：「特别感谢艾马、费历克、杜曹、阿士东维拉、巴塞隆拿和英格兰，在困难时期对我的信任。」

X补镬：绝对不是任何形式的讽刺

但这篇帖文只字不提母会，引发的反应网民炮轰。拉舒福特其后在另一社交媒体平台X补镬：「为了让我的IG story更加清晰，这绝对不是任何形式的讽刺！我是曼联的支持者，这一点始终不变。我只是向过去18个月合作过的球会和教练表达感谢，他们在这次入选英格兰队的过程中扮演了重要角色。」

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