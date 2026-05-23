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世界杯2026‧列强点评｜佛得角拉杂成军 不想做「3零部队」 

足球世界
更新时间：10:00 2026-05-23 HKT
发布时间：10:00 2026-05-23 HKT

佛得角历史性以 小组首名打入世界杯决 赛周，虽曾爆冷击败喀麦 隆，但实力只属非洲中游， 加上大量血统兵近期才转籍， 拉杂成军融合度不足，整体实 力与大赛经验存疑，目标以避免 做3零部队更实际。

佛得角属H组的鱼腩。美联社
佛得角属H组的鱼腩。美联社
佛得角爆冷于世杯外非洲区D组首名出线。美联社
佛得角爆冷于世杯外非洲区D组首名出线。美联社

人口仅50多万的决赛周新丁 佛得角，凭世杯外非洲区D组榜首 出线令人意外。不过，佛得角外 围赛入16球失8球，只排非洲区53 队中的第15多及第14少，攻守都 说服力平平。而且56岁的教练布 比斯达整个执教生涯都在佛得角 本土发展，大赛经验存疑。 

大量血统兵近期转籍 

血统兵是佛得角的主力，3月 热身赛的26人中有16位出生于佛 得角以外的7个国家，堪称世界杯 中的联合国部队，外围赛对喀麦 隆一箭定江山前锋迪朗利华文图 在荷兰出生，中坚比高卢比斯则 来自爱尔兰。然而，阵中就算最 顶级的球员都只效力葡超或荷甲 等二线联赛；更甚的是，至少有5 位血统兵是今年才转籍成功，要 6个月能建立默契及适应战术几 乎不可能。预料佛得角今届陪跑 居多，且看阵中最具级数、为宾 菲加出战过欧联的翼锋薛尼卡巴 尔，能否攻入世界杯第一球名留 青史。 

佛得角世界杯H组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
16-06    深夜0:00    西班牙
22-06    早上6:00    乌拉圭
27-06    早上8:00    沙特阿拉伯

佛得角焦点球员

薛尼卡巴尔
位置：翼锋
出生日期：18-09-2002
效力球会：宾菲加
国际赛上阵/入球：7场/2球

薛尼卡巴尔(左)。美联社
薛尼卡巴尔(左)。美联社

迪朗利华文图
位置：前锋
出生日期：04-05-2001
效力球会：AC卡萨比亚
国际赛上阵/入球：18场/5球

迪朗利华文图。美联社
迪朗利华文图。美联社

迪莱杜亚迪
位置：中场
出生日期：04-07-1999
效力球会：卢多格德斯
国际赛上阵/入球：25场/0球

迪莱杜亚迪。法新社
迪莱杜亚迪。法新社

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