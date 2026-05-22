英超｜卡域克正式「坐正」曼联主教练 签约两年领红魔重返欧联

曼联正式宣布，与看守领队卡域克（Michael Carrick）签下一纸为期两年的正式合约，委任其为球队新任主教练。这项决定是为了奖励卡域克自今年一月接手以来，在短短五个月内为球队带来的翻天覆地改变，包括成功带领「红魔鬼」重返来届欧联赛场。

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Media duties for our new head coach, featuring a familiar face... ❤️



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卡域克坐正成为曼联领队。曼联X

卡域克签约成为曼联领队。曼联X

卡域克(中)将坐正曼联帅位。美联社

卡斯米路与卡域克告别。美联社

卡域克来季将坐正。美联社

卡域克在任期间重用卡斯米路。美联社

领军夺联赛季军

现年44岁的卡域克，自接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）以来，执教16场联赛取得11场胜仗。曼联最终在英超积分榜力压多支强手夺得季军，仅次于阿仙奴及曼城。

据球会内部消息指，卡域克起初并非「坐正」的绝对首选，但他在任内先后击败曼城、阿仙奴、利物浦、车路士及阿士东维拉等前列强队，展现出极强的大赛执法及调度能力，最终成功打动高层。此外，卡域克虽然执教不足半季，但已获得英超年度最佳领队的提名，可见其表现备受业界认可。

重塑卡灵顿文化

除了球场上的成绩，曼联董事会更欣赏卡域克对球队文化的重塑。相比艾摩廉执政末期的紧张气氛，内部人员形容卡灵顿训练基地的氛围现在变得「极度正面」。卡域克不仅团结了更衣室，更一改前任作风，积极提拔及关注青训学院的发展，这点深得高层赞赏。

今次委任过程由技术总监韦确斯（Jason Wilcox）主导，经过严谨的评估及筛选。虽然般尼茅夫主帅伊拉奥拿（Andoni Iraola）曾是强大竞争者，但在其上周退出竞逐后，卡域克便成为不二人选。行政总裁贝拉达（Omar Berrada）向董事会提交建议后，获得加沙家族及拉克迪利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）两方股东的一致通过。

卡域克：肩负重任深感自豪

正式「坐正」的卡域克感性地表示：「从20年前我踏入这里的一刻起，我就感受到了曼联的魔力。能肩负起领导这家特殊球会的责任，让我深感自豪。过去五个月，球员展现了我们所要求的团结与韧力，现在是时候带著明确的目标共同前进，曼联与我们伟大的球迷值得去挑战最高荣誉。」卡域克成为了传奇领队费格逊爵士退休13年以来，曼联第七任正式主教练。