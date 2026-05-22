世界杯2026｜杜曹铁腕点兵震惊球坛！ 中场双星科顿彭马齐遭弃用

英格兰正式公布世界杯大军名单前，传出铁腕教头杜曹（Thomas Tuchel）弃用中场菲尔科顿（Phil Foden）、高尔彭马（Cole Palmer）及中坚哈利马古尼（Harry Maguire）几名大牌球星，消息传出后震惊英格兰球坛。

状态与上阵时间成致命伤

杜曹今次的决定，证明了他选人完全不看重球员的过往名气，更不在乎外界的目光。高尔彭马在去届欧国杯表现八面玲珑，但近期一直饱受状态及体能问题困扰，最终付出了沉重代价，惨被踢出局。

至于菲尔科顿的落选同样令人哗然，此子今季在曼城却沦为大后备，上阵时间寥寥无几。外界原本预计两名天才中场只会有一人落选，没想到杜曹竟狠下心肠，将两人双双弃用。

马古尼国家队生涯恐终结

防线方面，为「三狮军团」身经百战的哈利马古尼亦未能幸免。虽然他下半季在曼联表现有所改善，但在杜曹眼中却没有容下人情的空间。早于今年三月，杜曹已明确表示马古尼的顺位已跌至第六。另一曼联守将劳基梳尔（Luke Shaw）亦告落选。