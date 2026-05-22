世界杯2026｜挪威相隔26年再战世界杯 26人名单出炉国王亲自点兵出征

美加墨世界杯距离开波不足一个月，挪威周四公布26人大名单，由夏兰特和奥迪加特领军出征，相隔28年再度亮相世界杯，挪威足协特意与挪威国王哈拉尔5世拍摄短片公布名单，并号召全国一同支持球队。

挪威国王亲点兵 夏兰特、奥迪加特出征

挪威上次亮相世界杯已是1998年法国世界杯，相隔28年后再度重返世界杯，全国上下亦隆重其视，挪威足协特意由国王哈拉尔5世拍片公布大名单，更向号召国民全力支持国家队，26人大名单中豪无悬念有阿仙奴的「奥队」奥迪加特和英超神射手曼城的夏兰特带领。

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唯一「生面口」是23岁效力德甲汉堡的门将邓域，因白兰恩门将戴恩格兰受伤，加上曾效力俄罗斯U21的门将尼基达卡坚转籍申谢未获批，因此递补入选，挪威今届被分到I组，和伊朗、塞内加尔一组，重头戏是同组对上法国，由夏兰特斗基利安麦巴比上演现役神锋大战。

